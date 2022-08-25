Genesis 在四月份推出了 X Speedium Coupe 概念车，现在该公司展示了其优雅的内饰。在圆石滩 Concours d’Elegance 揭幕时，我们看到了优雅的内饰。室内设计是在过去五个月内完成的，并采用了被称为 “白色空间之美” 的韩国设计原则。该公司接着说，这个想法的灵感来自韩国建筑，并具有 “简约设计” 以及 “极简主义和纯粹的形式语言，带有强烈的设计元素”。

抛开设计理念不谈，这个概念的特点是不对称的、以驾驶员为导向的布局，可以看到驾驶员周围的控件和显示器。Pinegrove Green 驾驶员座椅放大了这一焦点，与其他地方的 Monterey Gold 颜色形成鲜明对比。Genesis 没有详细说明，但我们可以看到一个浮动的中控台和一个弯曲的 OLED 显示屏。后者具有 “以’newtro’ 风格设计的中心安装电机输出指示器，与燃油车型中的 RPM 仪表形成鲜明对比。” 右侧是具有 “优化 UI 设计” 的垂直信息娱乐系统。

在其他地方，有绗缝皮革门板、两个单独的后排座椅和一个带 “X 带” 的皮革衬里货舱。该型号还配备带有铝制高音扬声器的高端音频系统，“采用精密铣削方法完美制作，以优化声学性能”。

由于 X Speedium Coupe 被设想为电动汽车，因此汽车内采用了一些环保元素也就不足为奇了。特别是经过植物鞣制和无铬加工的皮革。该车型还具有上部 “透气粒面皮革”，制造所需的水和化学品含量较低。

Genesis 首席创意官 Luc Donckerwolke 解释了外观和内饰发布之间的漫长延迟，他说：“X Speedium Coupe 被认为是一种内部设计，我们后来决定公开展示。它只不过是建立在我们的运动优雅设计身份之上的作品。” 然而，“鉴于它收到了积极的欢迎…… 我们选择完成这个概念并将其展示给圆石滩竞赛的挑剔的与会者。”