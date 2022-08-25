向量数据库公司 Zilliz 宣布完成 6000 万美元的新一笔融资，成功将其 B 轮融资规模进一步扩大至 1.03 亿美元。该笔融资由沙特阿美（Aramco Ventures）旗下的多元化成长基金 Prosperity7 Ventures 领投，老股东淡马锡旗下 Pavilion Capital 、高瓴创投、五源资本和云启资本继续加注，多维资本担任独家财务顾问。目前，Zilliz 已累计完成 1.13 亿美元的融资。该笔融资将用于进一步完善研发团队和市场团队建设，加速全托管云服务产品 Zilliz Cloud 的研发及商业化，以及持续推进全球市场的布局。

“Milvus 起源于 Zilliz 的一个内部研发项目，2019 年我们将其开源，2020 年项目加入 Linux 基金会旗下 LF AI & Data 基金会进行孵化，2021 年毕业成为顶级项目。” Zilliz 创始人兼首席执行官星爵谈到，“一路走来，Milvus 已积累了上千家企业用户，发展成为了全球最受欢迎的开源向量数据库。下一阶段，Zilliz 将继续作为项目的主要贡献者和维护者继续为 Milvus 开源社区添砖加瓦，同时将加速研发基于公有云的向量数据库全托管服务，为企业用户提供更安全可靠、易用且低成本的云数据库解决方案。”

Zilliz Cloud 的测试版本日前已经上线，供受邀用户抢先体验。Zilliz 团队将基于测试用户的反馈进一步完善和打磨向量数据库云服务，争取早日对所有用户开放。Zilliz Cloud 定位于依托公有云的全托管数据库即服务（DBaaS），旨在为向量数据处理、非结构化数据分析和企业 AI 应用开发提供一站式解决方案。

Prosperity7 Ventures 执行董事总经理 Aysar Tayeb 表示：“作为 Milvus 项目的主创团队，Zilliz 在针对海量数据的相似性搜索领域位于全球领先地位。我们相信，Zilliz 完全有能力基于 Milvus 打造一个云平台。正如 Databricks 和 Snowflake 等数据分析平台在结构化数据上所取得的成就，Zilliz 也将为其客户提供全新的业务洞察，挖掘非结构化数据的潜在价值，实现瞩目的商业成果。非结构化数据总量已居于结构化数据总量的 4 倍之上；而随着人工智能、机器人和物联网等技术在现实世界和数字世界的融合，非结构化数据在全球数据总量中的占比也将进一步扩大。”

Zilliz 研发面向 AI 生产系统的向量数据库系统。其致力于打造面向 AI 应用的新一代数据库技术，帮助企业便捷地开发 AI 应用。Zilliz 的产品能显著降低管理 AI 数据基础设施的成本，帮助 AI 技术赋能更多的企业、组织和个人。

Zilliz 由前甲骨文工程师星爵于 2017 年创立，得到了沙特阿美旗下 Prosperity 7 资本、淡马锡旗下 Pavilion Capital、高瓴创投、五源资本、云启资本和挚信资本等一线投资人的支持。Zilliz 的技术和产品在全球范围内被超过 1000 家企业所采用，广泛应用于计算机视觉、图片检索、视频分析、自然语言处理、推荐系统、定向广告、个性化搜索、智能客服、欺诈检测、网络安全和新药发现等领域。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。