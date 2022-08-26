极狐阿尔法 S525S、阿尔法 S 525S+、阿尔法 T 480S、阿尔法 T 480S+四款新车型正式上市，补贴后售价 21.88 万-25.38 万元。新车上市后，极狐阿尔法 S 由原在售车型 525S、603H、708S+三个车款扩充为 525S、525S+、603H、708S、708S+五个车款，最低起售价 22.38 万；极狐阿尔法 T 原四个车款型扩充至五个车款，最低起售价由 24.23 万降至 21.88 万。

针对阿尔法 S 525S、阿尔法 T 480S 两款新车，极狐汽车分别提供了舒享套装、臻悦套装两种超值定制套件，包含 NAPPA 真皮方向盘、真皮座椅、主副驾座椅通风、后排座椅加热等功能在内的选装包，定价 8900 元起。

此外，极狐汽车还为用户提供了 3 年 15 万 0 息金融方案、至高 1.5 万元置换补贴、免费充电桩+整车终身质保等购车优惠。

极狐阿尔法 S 和阿尔法 T 两款纯电车型定位不同、各具特色，在同级别中竞争力突出。其中阿尔法 S 定位新一代智能豪华纯电轿车，零百加速 4.2s，提供 2 种动力和 3 种续航版本车型，从 525km，到 623km，再到续航同级最长里程 708KM，不同用户可根据自身需求选择对应版本车型。

两款新车在三电方面均有提升。电机输出功率由原来的 160kw 升级到 175kw，最大扭矩达 360N·m，加速更快。同时，183.3Wh/kg 高能量密度电池包在续航方面也有更好表现。

阿尔法 T 是目前国内唯一拥有自适应全地形四驱系统的纯电 SUV 车型，底盘受麦格纳专业团队调校，可以从容应对各种泥泞、砂石等复杂路况，；在续航里程上提供 480km、600km 和 653km 三种选择，同时拥有 4.6s 百公里加速、0.271Cd 同级最低风阻等优异产品性能。

此外，CATL 电芯技术和高效热管理系统，使两车搭载的电池具备了低温下仍能实现高能量保持率，即便是在-7℃环境温度，整车能量还能保持率在 91% 以上。新车仍然保留了前排隔音玻璃和后排隐私玻璃、米其林超低滚阻轮胎，三片式全景天窗、电动后备箱等配置，继续保持极狐品牌的豪华感。

智能驾驶方面，两车也是原样保留了此前配置，搭载α-Pilot 高级辅助驾驶系统，能实现自动跟车、车道保持、换道避险、前向紧急避撞功能等 L2.5 级智慧驾驶功能，依然支持 OTA 远程升级，可持续升级进化。