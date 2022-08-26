第二十五届成都国际车展正式开幕，比亚迪海洋网旗下军舰系列重磅 SUV 护卫舰 07 首发亮相。护卫舰 07 定位为 “大五座超混 SUV”，主打 22 万元-28 万元 SUV 市场。新车采用 “海洋美学” 设计理念，通过与比亚迪超级混动技术的深度捆绑，同时提供 100km 与 200km 两种纯电续航选择，以宽适奢享的大五座空间，陪伴新生代家庭用户共同成长。 刚柔并济，“海洋美学” 演绎全新风格

通过海洋与科技的碰撞，创新的 “海洋美学” 设计理念在护卫舰 07 车型上演绎出全新形态，同时也彰显了海洋网开拓进取，锐意创新的态度。护卫舰 07 的外观注重整体比例，突出细节质感，并以简洁的线条刻画出坚毅、果敢的性格特征。

护卫舰 07 的海浪律动前脸通过横向线条拉伸了车头部分的视觉宽度，造型坚毅的车灯自然而然地与格栅部分融为一体，格栅两侧依次排列的灯组，犹如海面泛起的闪闪粼光，呈现出柔美、律动的海洋之美。深海中脊峰式格栅以紧密排列的黑色垂向条纹，刻画出海洋深处的庄重和神秘。平直的逐浪奔涌车身腰线，烘托出战舰破浪前行的稳健和果决。

海浪漩涡式尾灯以层层递进的线条突出了科技感，具有出色的辨识度，点亮后质感强烈。

凭借超过 4.8 米的车身长度和 2.8 米的超长轴距，护卫舰 07 可以为用户提供让全家人奢享的大五座空间，驾乘更舒适，空间更实用。

100km 和 200km 两种纯电续航，覆盖全场景出行需求

护卫舰 07 搭载比亚迪超级混动技术，同时提供 DM-i 与 DM-p 两种动力架构，采用骁云-插混专用 1.5T 高效发动机、EHS 电混系统、超级混动专用功率型 “刀片电池”，实现以电驱动为主，发动机高效充电，适时辅助驱动的全工况超高效率，全面满足新生代家庭用户的多样化出行需求。

凭借快、省、静、顺、绿的产品特性，护卫舰 07 提供 100km 和 200km 两种纯电续航里程选择，实现中、短途用电，长途混动的出行自由，可以覆盖家庭用户的全场景出行需求。

比亚迪护卫舰 07 主打 22 万元-28 万元的 SUV 市场，并将于今年第四季度正式上市。作为海洋网的重磅超混 SUV，护卫舰 07 的推出进一步丰富了海洋网的产品矩阵，同时也强化了海洋网新能源、新设计、新技术、新产品的标签，为用户带来更加多元化的绿色出行选择。