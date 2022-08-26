根据 Counterpoint 最新的月度泰国智能手机渠道份额追踪报告，由于宏观经济形势持续波动，泰国的智能手机出货量在 2022 年第二季度同比下降 17%。与印度尼西亚和菲律宾等邻国相比，宏观经济动荡对泰国的影响更大，这从过去两个季度的消费者需求减少中可以看出。

6 月份通胀率升至 7.66%，为 14 年来最高。然而，高端智能手机出货量（>400 美元）逆势而上，在 2022 年第二季度同比增长 22%。

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