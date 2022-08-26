根据 Counterpoint 最新的月度泰国智能手机渠道份额追踪报告，由于宏观经济形势持续波动，泰国的智能手机出货量在 2022 年第二季度同比下降 17%。与印度尼西亚和菲律宾等邻国相比，宏观经济动荡对泰国的影响更大，这从过去两个季度的消费者需求减少中可以看出。
6 月份通胀率升至 7.66%，为 14 年来最高。然而，高端智能手机出货量（>400 美元）逆势而上，在 2022 年第二季度同比增长 22%。
市场要点：
- 在宏观环境疲软带来的影响下，泰国 2022 年 Q2 智能手机出货量同比下降 17% 至 420 万部。
- 其中受到影响最大的是批发价 250 美元以下（约合人民币 1700 元）的低端机型，这一部分出货量同比下降 23%。
- 高端市场逆势而上：
- 5G 销量同比增长 20%，OPPO 和三星领先。
- 2022 年 Q2 高端智能手机出货量（>400 美元，约合人民币 2722 元）同比增长 22%。
- 线上电商渠道占出货量的 22%，而去年仅为 19%。
- Counterpoint 认为，随着被压抑的需求上升，智能手机市场有可能在第三季度出现复苏。
- 第四季度可能是 2022 年泰国智能手机市场复苏的关键。