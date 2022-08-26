融资寒冬下，东南亚电商行业的发展势头依旧不减。作为这种韧性的体现之一，于印尼起家的 Jet Commerce 也迎来了它在今年的一大高光时刻。

Jet Commerce 是一家成立于 2017 年的品牌电商运营服务公司。自 2017 年成立以来，Jet Commerce 不断扩展东南亚业务版图，并于 2020 年完成集团内部整合，回国于杭州设立了全球集团总部。目前，Jet Commerce 已将业务扩展至品牌电商的全生命周期，涵盖战略咨询、店铺运营、整合营销、客服及消费者管理、仓储物流、技术支持六大核心服务板块，真正做到提供以品牌电商为核心的全链路一站式商业解决方案，并已同 Shopee、Lazada、TikTok 等电商平台伙伴建立起了十分密切的联系。

不久前，这匹 “黑马” 也宣布完成了其超 6000 万美元 B 轮融资，为公司的后续发展带来了更多支持。然而，更重要的是，作为专注于新兴市场的一站式品牌电商解决方案提供商，这次融资也得以进一步加快其全球化步伐——今年 Jet Commerce 已经完成了在拉美市场首个站点巴西的站点布局，接下来，这家从东南亚走出的企业也有望于此用更快的速度走向更多新兴市场。

当然，如果我们把视角转向东南亚电商行业本身，尽管疫情的出现不可否认的加快了这一行业的发展，不难发现 Jet Commerce 身上所体现出的这种速度和承载却也并非偶然。华兴资本董事总经理乔英伦指出，现阶段，东南亚电商仍处于一个高速发展的时期。流量的迁移以及品类的线上渗透差异带来了多元化的渠道机会，东南亚作为非统一的市场，各个国家电商平台之间也还在拉锯，电商格局仍在不断变化。

“我们看到，除了综合货架式电商 Shopee、Lazada 之外，垂直类目比如生鲜、快消品也在蓬勃发展，以 TikTok 为代表的兴趣电商也在东南亚快速出现。在市场仍在快速发展、渠道多元化且基础设施仍在快速提升的情况下，商家也需要通过工具及专业化的服务提高线上竞争力，以更短时间及更低代价实现更显著的效能提升，这就诞生了电商服务商及 SaaS 等板块的机会，是电商快速增长下的结构化红利······”

而从更大的层面上来说，就东南亚的整体社会发展状况而言，可以看到这其中也包含了诸多必然。作为背景，他表示，从 2015 年起，东南亚主要国家的 GDP 增速就已超过全球平均增速，这里的经济发展呈现出了较强的韧性与活力。再加上当地较为年轻的人口结构——主要国家近 6 亿人口的平均年龄不超过 30 岁，年轻用户数量居全球首位，这些年轻群体也为消费行业带来了更多的活力，东南亚电商行业也有望持续享受其人口红利。

目前，华兴资本已经作为独家财务顾问参与了 Jet Commerce 的此次融资，而在更早之前的 17 到 18 年，华兴也曾帮助 Grab 完成数十亿美金的融资，并主导过 SaaS 领域项目的合并交易。谈及在这一地区的未来展望，乔英伦称，华兴长期看好东南亚这一新兴市场的机会，并且东南亚市场也是华兴在新经济主题下向新兴市场的自然延伸。

“除了电商相关的板块，我们也关注金融科技、教育科技、企业服务、农业科技、Web3 等多个领域的机会。现在，华兴在金融科技和农业科技领域也有项目正在融资。我们在 21 年还获得了新加坡的证券牌照，接下来我们会基于我们的新经济 know how 及投资人网络加深对东南亚市场的投入，以我们覆盖全生命周期的投行产品陪伴东南亚的明星公司一路成长，助力东南亚新经济迈向更高台阶。”