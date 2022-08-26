近日，棱镜全息完成近亿元 B 轮融资，由上市企业当虹科技独家战略投资，本轮融资资金将用于技术迭代研发、视觉算法与 AI 技术优化，丰富产品图谱、拓展商业落地与产能建设等。

当虹科技董事长、总经理孙彦龙表示：我们认为未来虚拟世界与真实世界的界限会变得模糊，可交互全息显示作为元宇宙的重要入口，将承载物联网、智能汽车和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，成为各领域竞争的新高地。我们看好棱镜全息在这一赛道的高成长性和潜力，这与当虹科技的发展战略高度匹配。当虹科技将与棱镜全息发挥战略协同效应，双向赋能，在产品、业务、资源等方面开展多层次、多样化的深度合作，共同致力于虚拟现实与全息科技的融合创新与应用拓展。

在产品方面，棱镜全息基于自主研发无介质全息显示科技推出的 AID（Aerial holo Intelligent Display，全息空中智能显示系统）是座舱显示屏的有效替代，开创无屏时代。随着技术持续迭代升级，AID 目前已满足更小体积、更大 FOV 的强需求，结合智能识别算法、数字人交互平台、多模态交互引擎等，提供更具人性化、情感化的自然交互与主动关怀，是新一代显示交互革命。

针对智慧出行场景，棱镜全息于今年推出了 HOLO AR HUD，采用创新性的 FHOLO 全息光电模组，超薄设计，集成度高。通过空间结构光场的拼接，超大 FOV，达到路面显示全覆盖，融合轻量化 AR 引擎、智能化 UI/UX、DMS 算法等软件技术，将导航信息、ADAS 辅助驾驶信息、LBS 数据、多维信息的实时路面数据与真实驾驶环境融为一体，实现车道级 AR 智能导航，街道级 POI 的全场景覆盖。

同时，棱镜全息将 AID 与 HOLO AR HUD 融合应用，开创性构建整车无屏化解决方案，虚实结合打破次元壁，推动出行元宇宙新纪元。

棱镜全息的车载产品，不仅应用于乘用车领域，还将落地于高铁、地铁、飞机等公共交通领域。例如：在高铁上，用户的专属全息旅行伴侣可以实时报站、提供用餐提醒、天气提醒、节日问候等个性化、人性化服务，及全息办公\娱乐\社交等，满足旅途中用户多元化需求。

除了智慧出行领域，棱镜全息还深度布局数字化文娱产业。以全息整合科技、高品质内容编创，结合头部 IP 资源的全栈式服务商业模式，通过整合科技、文化资源，推出了面向亲子主题园区、科创文博数字展厅、文旅景区等场景的线下全息亲子互动空间、定制化文娱产品与服务、满足多元化观演场景需求的 Mholo 线上元宇宙剧场等，不断蓄力发展数字化文娱，推动创新科技在文娱领域和场景的应用。

不久前，棱镜全息继与万达宝贝王、奥飞娱乐达成战略合作后，又与另一头部文娱企业咏声动漫签订战略合作协议。目前，已与多个头部亲子 IP 建立全息内容深度开发合作。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。