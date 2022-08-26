近日，3D 打印数字化应用解决方案提供商——上海普利生机电科技有限公司（简称 “普利生”）宣布完成 2 亿元人民币 C 轮融资，本轮融资由启明创投领投，原有股东方巴斯夫创投和金雨茂物跟投，多维资本担任独家融资顾问。

本轮融资资金将主要用于公司海内外业务的进一步扩展，包括现有产品线的升级迭代、厂房扩建以及微纳 3D 打印相关人才的引进与新技术研发等，进一步提升自身技术实力。

普利生成立于 2005 年，结合其自身在 3D 打印方面的优势，以 3D 打印设备为核心，该公司推出了隐形正畸牙套全套解决方案。目前，这套方案市场占有率超过 60%。

同时，普利生积极发展义齿数字化系统，自 2020 年以来，深入义齿制造行业，结合自身产品特点和在 3D 批量化生产过程中的丰富经验，推出了义齿厂制造数字化体系，促进义齿加工向智能数字化生产转变。将增材制造与智能制造进一步融合，此举可以更为有效地帮助企业客户实现数字化转型、降本增效的发展目标。该业务已经获得全国各主要区域头部客户认可，服务于数百家行业客户。

目前，普利生拥有多款应用于多个领域的 3D 打印设备，以及多款联合世界化工业巨头德国巴斯夫（BASF）共同研发的定制树脂材料，公司整合研发、销售和服务，产品行销世界 50 多个国家和地区。

普利生创始人、CEO 侯锋表示：“普利生在各界朋友的支持下，立足于创新 3D 打印相关技术，专注于用工业化的手段解决 3D 打印产业化应用的问题，以 “成为世界 3D 打印商业应用第一品牌” 为企业目标。在启明创投、巴斯夫等优秀投资机构和各位股东的帮助下，普利生可以释放更多潜能，逐步将普利生 3D 打印相关发展计划落地。向技术难度更高、更加先进的微纳 3D 打印等细分领域发力，推动 3D 打印商业应用普及，努力成为国际领先的 3D 打印服务供应商”。

本轮领投方启明创投主管合伙人胡旭波表示：“普利生是中国领先的工业 3D 打印解决方案提供商，首创可用于批量化连续生产的 3D 打印设备，其正畸业务多年来保持行业第一，已经成长为多家隐形正畸厂商的独家供应商。此外公司在数字化医疗服务、智能制造等产业化应用中也发挥重要作用，帮助更多企业客户实现了数字化转型服务。我们期待普利生能够以技术为驱动，以市场为导向，在传统 3D 打印、微纳 3D 打印、精密制造等领域不断加大创新和研发，助力中国制造业转型与产业升级，继续为全球客户提供优质服务。”

巴斯夫风险投资公司中国区负责人秦汉表示：“普利生是 2018 年巴斯夫风投在中国的首个直投企业，至今已紧密合作了近 4 年。很荣幸作为产业投资人见证了普利生在过去几年的成长，公司不满足于已取得的成就，不断迎难而上，在稳固正畸业务基本盘领先地位的基础上，并延申产业链、成功拓展了医疗齿科领域的其他应用，体现了管理团队的专业性和执行力。未来我们也将继续围绕普利生的核心技术和业务给予产业资源，期待企业在微纳增材制造领域可以取得更快的发展和更高的成就。”

金雨茂物合伙人李洪森说：“普利生是金雨茂物在口腔上游产业的重要布局，企业完全依靠自身技术攻关，提出了 ‘用工业化手段解决个性化问题’ 这一创新服务理念，并成功付诸于产品实际应用。在隐形正畸 3D 打印高度个性化场景中提供了连续批量化的数字化服务，有效地降低了客户企业的各项成本，打破了口腔数字化生产效率的瓶颈。从长远的业态发展角度看，我们支持普利生的发展模式并看好来其未来的发展前景”。

多维资本创始合伙人周炫表示：“3D 打印行业一直存在打印质量、精度和速度之间的矛盾，而普利生自研的亚像素微扫描技术完美解决了传统 3D 打印最大痛点。让普利生既实现了打印成型尺寸大，也实现了 2μm 的高精度和高生产效率。通过本轮融资，可快速推进公司平台型核心技术在微纳增材制造方向的应用和市场推广”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。