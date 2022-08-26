在今天上午举行的市政府新闻发布会上，上海市经济信息化委主任吴金城介绍了 2022 世界人工智能大会相关情况，工信部科技司副司长任爱光、市经济信息化委副主任张英、徐汇区副区长俞林伟、浦东新区科经委主任李慧、东浩兰生（集团）有限公司副总裁周瑾共同出席发布会，并回答记者提问。

2022 世界人工智能大会将于 9 月 1 日-3 日在上海世博中心举办，在浦东张江和徐汇西岸设分会场，并在北美、欧洲、新加坡、韩国和中国香港等地设 5 个海内外分会场，实现多地联动。

今年大会的主题是 “智联世界元生无界”，旨在充分把握人工智能与元宇宙相融互促的发展趋势，连接汇聚世界人工智能最新观点和成果，传递无界共生的创新理念，展现上海智能时代的美好图景。

据介绍，本届大会按照 “会、展、赛、用、才” 五大板块进行整体设计，充分展现人工智能+元宇宙领域的 “硬核新科技、产业新赛道、未来新场景、治理新议题”，全力打造创新策源能力更强、智能化体验更优、资源链接度更高的行业盛会。目前，大会各项筹备工作已进入冲刺阶段。

一、会议活动精心策划，议题嘉宾实现全新升级

大会会议活动总体架构可以概括为 “1+1+2+10+N”，即 1 场开幕式、1 场闭幕式、科技创新和产业发展 2 场全体会议、10 场主题论坛，以及 N 场生态论坛。

论坛主题展现行业最新趋势，近百场论坛覆盖技术创新、产业应用、法治伦理和生态建设四大领域 30 多个专业方向，包含 AI+元宇宙、生成式 AI、可信 AI、脑机接口等当前人工智能最热门领域。本次大会还首次策划了 AI 科技夜话，围绕 AI For Science、多模态与计算机视觉等前沿话题，以 “元宇宙会场” 的形式，打造沉浸式科学盛宴。

嘉宾阵容更加凸显专业权威，目前已确认参会的国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等重量级嘉宾 500 余位；其中，图灵奖得主 4 位，诺贝尔奖得主 1 位，菲尔兹奖 1 位；80 余位国内外院士、20 余位国内外顶尖高校校长，以及 400 余位国内外行业组织代表和企业家参会，行业影响力进一步提升。

二、展览展示量质齐升，重点突出元宇宙新赛道

今年展区面积 15000 平方米，参展企业 200 余家，首次参展企业超过 30%，上海以外地区企业和国外企业占比超 40%。

世博中心主会场重磅呈现元宇宙核心展，从虚拟体验和现实展示两个维度，展现 AI+元宇宙全产业生态链，包括底层算力芯片、沉浸式全息影像技术、脑机接口、新一代数字工具、智能交互终端等；业界领先的 AI 大模型、智能手术机器人、智能驾驶商用车等重磅产品也将亮相，届时有八大镇馆之宝（中科院自动化所的全球首个三模态大模型，百度文心大模型，蚂蚁集团的隐语可信隐私计算技术栈，天数智芯 7nm 高性能人工智能通用 GPU 推理芯片，壁仞 BR100 系列 GPGPU 芯片，微创医疗图迈®Toumai®腹腔内窥镜手术系统，高通的首次基于 5G 切片的端边协同 XR 分离渲染技术，Unity HMI 解决方案）等您来探寻；此外，在世界人工智能大会五周年之际，特别策划推出了 AI 五周年地图，将全景展现人工智能技术发展、历届 WAIC 大会以及上海人工智能产业发展五周年成果。

东西分会场交相辉映，浦东分会场首次启用张江科学会堂，展示全球首台元宇宙 3D 打印机、城市数字孪生、超写实数字人等前沿新产品新应用；徐汇分会场以沉浸式虚实交互为特色，将推出元宇宙应用场景精品展、云游戏表演赛。

三、顶级赛事汇聚顶流，集中展现前沿创新成果

据悉，今年大会 “一奖四赛” 体系进一步完善。

SAIL 奖继续引领行业风向标，吸引了全球头部企业、国际知名高校、科研机构 800 余个项目参与角逐 TOP30，在热门赛道集结；150 余篇海内外高质量论文参选青年科技论文奖，其中海外参评率超 15%。SAIL 大奖将在大会开幕式上颁布。

品牌赛事进一步扩大影响，BPAA 算法实践典范大赛、黑客松、AIWIN 大赛和青少年创新赛四大品牌赛分别聚焦热门软件算法、开源生态、行业应用和社会科普四个方向，总参赛队伍超 3000 支；行业主体积极利用大会平台，组织一批优质生态赛事，如百度飞桨 “论文复现赛” 鼓励选手使用国产框架复现顶会论文，加快科技前沿成果转化。

以赛促创促业的生态更加完善，全球创新项目路演活动对 160 余个项目三轮遴选，获奖项目将在大会期间与国内外加速器和孵化器、海内外投资机构、科技产业园区等深度对接，为行业注入新活力。

四、超级应用连通虚实，线上线下同步深度体验

今年大会着力打造虚实融合的超级应用场景，为观众提供更具未来感的参会体验。

线上 “元宇宙” 全新亮相，将往年 “云会场、云展览、云平台” 三朵云叠加升级为沉浸式元宇宙 “WAIC 元境星球”，串起 “元会场、元展览、元应用、元藏品、元生活” 五大场景；在元宇宙云会场和元境小镇中，观众朋友可以体验元境打卡、虚拟云会场、直播广场、亮点产品、五周年地图、碳中和计划等多种形式互动；还可以收藏大会官方发布的两款数字藏品，分别是 WAIC 五周年回顾地图（智会世图）和威客兄弟 IP（元宇宙版）。

线下打卡地多点联动，在世博中心、徐汇西岸、张江分会场、东方明珠和武康大楼等地设有元宇宙打卡点，在上海的观众可以率先成为朋友圈里为 WAIC 代言的初代元宇宙网红。

此外，在大会开幕式上，还将发布一批 AI+元宇宙重大应用场景，邀请全球领军企业 “揭榜挂帅”，共同加入上海新赛道发展布局。

五、人才板块重磅推出，构建多元融合创新生态

今年大会将人才作为新增重要组成部分列入总体策划，全面展示上海人才高地建设阶段性成果。

面向产业菁英人才，大会联合市人才主管部门组织 “海聚英才”AI 产业菁英高峰论坛，将发布解读上海产业人才奖励政策。

面向广大开发者，今年的开发者日更加强调动手实践环节，将聚焦模型应用、虚拟助手、决策智能等方向组织多场工作坊。

面向女性、青少年群体，华东师范大学、上海开放大学等将分别组织论坛，围绕女性菁英力量、青少年科普等热点话题开展研讨。

今年大会更加强调人才互通对接，将启动 AI 科技人才全球云聘会，600 余家企业发布一万余个 AI 相关岗位需求，链接海内外 100 余所人工智能专业相关高校学子和海外人才社群，覆盖美国、加拿大、新加坡等 10 个以上国家和地区，搭建全球人才互动平台，助力上海打造卓越的 AI 科技人才生态圈。

在世界人工智能大会五周年之际，用 “五个大” 来概括今年大会的亮点成果，分别是大芯片百花齐放，大模型百尺竿头，大终端百家争鸣，大场景百舸争流，大平台百变精彩，它们都是人工智能产业生态中的关键要素。大会将着力汇聚全世界最好的技术、产品、人才、机遇，推动国际品牌影响力越做越大，迈上新的台阶。

同时，为落实 “外防输入、内防反弹” 的疫情防控总体要求，今年大会制定了严格的防疫方案，主办方提醒各位参会的嘉宾、观众，能够做好相关防护措施，安全有序观展参会。