近日，国家电力投资集团有限公司（简称 “国家电投”）与中兴通讯股份有限公司（简称 “中兴通讯”）战略合作协议签署仪式在北京举行。国家电投董事、总经理、党组副书记江毅，中兴通讯总裁徐子阳出席签约仪式。

江毅表示，国家电投与中兴通讯在清洁能源服务、能源工业互联网、智慧工厂建设、能源网络信息安全等方面有着广阔的合作空间和历史使命，希望双方在智慧能源领域形成优势互补，携手为国家 “双碳” 战略目标贡献力量。

徐子阳表示，国家电投在综合智慧能源、“双碳” 规划、新能源等方面具有丰富的经验。中兴通讯作为数字经济筑路者，坚持核心技术自主创新，通过 5G+数字星云双轮驱动，赋能行业数字化转型，同时积极探索自身及经营中对 “低碳、绿电” 的解决方案需求，后续将共同推动 “电力+算力” 的深度融合，助力能源行业创新发展。

根据协议，中兴通讯与国家电投将本着 “优势互补、合作共赢、共同发展” 的原则，充分发挥各自优势，扎实推动 “零碳园区”、5G 智慧工厂、绿色低碳能源服务等项目落地。

国家电力投资集团有限公司是我国五大发电集团之一，全球最大的光伏发电企业，产业覆盖火电、水电、光伏、风电、核电等发电行业全业态，是先进能源技术开发商、清洁低碳能源供应商、能源生态系统集成商，2022 年在世界 500 强企业中位列 260 位。