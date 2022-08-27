合创汽车以 “潮·由我创” 为主题，携全新产品纯电智能潮跑合创 A06 重磅亮相第二十五届成都国际车展，全面彰显领潮先行的自信姿态。同时，合创 A06 正式开启盲订，并公布预售价格为 18 万元，计划于年内上市交付。

合创汽车立足于 “有温度的技术研发体系”，打造 H-GEA 合创全球纯电架构，全面升级 H-VIP 2.0 智驾互联系统，真正实现 “技术服务于人” 的美好愿景。本次车展，合创汽车更是带来了全新纯电智能潮跑合创 A06，采用合创全新的矢量美学设计语言，融合人文艺术与现代科技，为用户量身定制包含未来感、秩序感、自在感、交融感、数字感在内的 “矢量五感”，让用户时刻享受 “有温度的” 驾乘体验。

A06 犀利的 “刀锋剑面” 前脸，搭配饱满的运动宽体尾部，尽显速度与力量的潮跑本色；俯冲破风的低趴姿态令风阻系数低至 0.23Cd；4965mm 的车身和 2850mm 越级轴距，更将车内纵向和垂向空间分别扩展至 1841mm 和 1243mm。在 1.7㎡低辐射全景天幕笼罩下，让人尽享舒适空间与辽阔视野。落瀑式无感风幕则为用户带来舒适的吹风体验，还可通过温度管理系统实现智能透气调节，如夏日高温充电末期时，空调会自动调至舒适温度，上车即享清新凉爽，带来贴心、安心的用车体验。

作为首台基于合创 H-GEA 全球纯电架构打造的车型，A06 将提供前置前驱和双电机四驱两种动力，并采用 2 万转高集成、高槽满率、轻量化三合一叠片扁线电机，电机峰值效率高达 97.3%。A06 的四驱版本最高输出功率可达 340 千瓦，零百加速也仅需 3.7 秒，50:50 的黄金轴荷比及 1640mm 轮距同时保证车辆过弯性和稳定性，带来赛车级驾控体验。除了强劲的动力性能，合创 A06 还拥有 630km 超长续航，为舒心的绿色出行提供保障。

合创 A06 更以强大算力的 “智慧大脑”，实现人与车、车与外界、车与智能设备的三维连接。新车全系装载高通 8155 芯片，并搭载全新自研的车机系统 HI-OS，带来 3 秒极速开机体验，配合 14.6 英寸高清中控大屏，为用户打造可游戏、追剧、K 歌的数字感私享娱乐空间。

新车还搭载全新升级的 H-VIP 2.0 智驾互联系统，全新智慧语音助手 “小智” 能实现行业领先的毫秒级响应，视线唤醒、唇动识别、手势控制等多种黑科技也让座舱感知能力再进化。智能座舱还能结合所处地域、时间和天气情况，智能调整车机的 UI 背景画面，推送用户喜爱的音乐等个性化内容，让 “有温度的技术” 贯穿用户全周期用车体验。

智能驾驶方面，A06 能实现从 0 到 200 米的全域感知覆盖，并提供 22 项高阶辅助功能，配合大数据上传能力和合创智驾场景库，持续提升感知能力。搭载升级后的合创自研 SPA2.5 智能泊车系统，车辆在固定停车位实现自动泊车，并提供平地与立体车库两种智能泊车模式点。

同时，作为合创 “有温度的研发体系” 基石，用车安全也在合创 A06 上体现得淋漓尽致。其搭载定制的高热耐受性电芯和陶瓷隔热技术护，通过自研的 BMS 核心算法配合大数据预警模型，实现对电池状态进行精准预测以及全场景温控策略的定制，为用户提供全天候 6 重安全监控与防护。此外，A06 还配备 12 项主动安全功能和全天候 360°环绕拍摄的 “守望者” 功能，带来极致安全。