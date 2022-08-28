本田宣布了日本 N-One kei 车型的改款设计，包括增加了新的 Style + Urban 特别版，带有人造木仪表板、皮革座椅和外观的细微变化。从外观上看，Honda N-One Style + Urban 的特点是格栅上的镀铬装饰，通过亮黑色饰条与圆形大灯相连。同样的处理也应用于黑色镜盖、门把手、侧嵌件和被镀铬包围的后挡板装饰。

全 LED 大灯和带着色外观的尾灯包含在标准设备中。最后，该车型配备了一套 14 英寸钢制轮辋，带有复古风格的轮盖。特别版的调色板包括花园绿、铂金白、高级象牙白、流星灰和火焰红色调。

在内部，亮点是覆盖仪表板最大部分的 Tanwood 风格装饰。尽管它不是实木，但与极简设计相结合，看起来很酷。前排座椅采用双色皮革加热和软垫，与门卡上的插件相匹配。标准设备包括整个 Honda Sensing ADAS 套件、汽车空调和几个 USB 插槽。至于可选的触摸屏，它带来了导航、数字电视、语音识别和后视摄像头，同时摆脱了丑陋的塑料外壳。

N-One Style + Urban 仅适用于自然吸气 660 cc 发动机，可产生低至 58 hp (43 kW / 58 PS) 的功率。动力通过 CVT 变速箱传输到前轮或所有四个车轮。请注意，本田 N-One 的其他内饰也可配备 660 cc 涡轮增压发动机，产生略微增加的 63 马力（47 千瓦/64 马力），而运动型 RS 是唯一配备六速手动变速箱的车型。

除了新的特别版之外，2023 年本田 N-One 的车型年变化很小，主要集中在小的装饰变化上。在日本，基本规格 Original 的起价为 1,599,400 日元（11,692 美元），旗舰 Premium Tourer 的起价为 2,022,900 日元（14,788 美元）。至于作为该系列亮点的 Style + Urban，前轮驱动售价为 1,679,700 日元（12,279 美元），四轮驱动售价为 1,812,800 日元（13,252 美元）。

尽管本田 N-One 自 2012 年第一代首次亮相以来并没有太大变化，但它仍然是一款外观相当酷的 kei 车。目前在 2020 年推出的第二代车型看起来不仅仅是原版的改款，但这并不是一件坏事，因为事实证明，复古风格的设计很受买家欢迎。不幸的是，N-One 没有出口到其他市场，日本以外最小的本田是全电动本田 e。