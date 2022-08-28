岚图 FREEDNA 正式上市，新车为岚图 FREE 的个性化定制版，主打先锋设计与强悍性能。其中增程版售价 37.99 万元，纯电版售价 41.99 万元，现场同步发布了购车权益，即日起岚图汽车 APP 开放预订，限量 3000 台。

岚图 FREE 是岚图品牌首款量产车，基于 ESSA 原生智能电动架构打造，岚图 FREE DNA 作为其定制版车型，更多的改变在细节。其前脸部分运用 “鹦鹉螺” 仿生机械设计理念，采用更小的进气格栅，更夸张的侧进气口造型，带来生物感极强的力量感与攻击性，上方两侧大灯与进气格栅相连，下方是贯通的进气口，而贯穿式灯带与岚图 LOGO 相连，夜间辨识度更高。

侧面看岚图 FREE DNA 拥有一个修长的车头，这样的车身比例也让新车变得更加优雅大气。车身尺寸长宽高分别为 4905/1950/1660mm，轴距为 2960mm，哑光色与亮色拼色镂空锻造轮毂，后轮采用独特的轮拱罩设计，视觉效果非常另类。车身颜色方面，将推出太极黑和太极白两款颜色。

座舱部分，岚图 FREE DNA 搭载高通骁龙 8155 芯片，全系标配夜视系统和 20 项 L2+级智能驾驶辅助功能，可实现整车 OTA。此外，岚图 FREE DNA 还在车身前杠、车侧、尾标、内饰中拥有多处定制字标、铭牌，彰显限量的独特车型身份。

动力方面，岚图 FREE DNA 零百加速 4.3 秒，搭载前后双电机，综合最高功率 510kW（694Ps）、峰值扭矩 1040N·m，极速可达到 200km/h，百公里到零最短制动距离仅为 33.8 米。 此外，岚图 FREE DNA 标配米其林高性能运动轮胎，以及 100mm 自适应高低可调空气悬架，悬架匹配经济、舒适、高能、郊游、自定义五种驾驶模式。预购用户还可 1 元选装高性能制动套装，其中包含定制多活塞制动卡钳、大尺寸划线刹车盘、高性能刹车片。

与此同时，岚图旗舰 MPV 岚图梦想家私人定制版的全新外观内饰也首次在成都车展亮相，并发布两款全新外观颜色：旭日紫杜若白撞色、日耀金与玄英黑撞色外观；以及 “紫山瑞雪”、“墨玉彤云”、“夜阑天橙” 三款内饰颜色。

配置方面，私人定制版可选装星空穹顶、Calf 小牛皮套装；标配尊享私幕、隐藏式升降电视、全功能航空座椅、立体升降扬声器、独立智能触控屏、冷暖杯托、电动收纳箱、专属刺绣头枕等豪华配置。