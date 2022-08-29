继养鸡初创公司Pitik之后，本次，印尼农业科技领域又迎来了一位新选手。

动点出海获悉，农业服务一站式解决方案提供商 ARIA 于近日宣布，已经获得了一笔由 East Ventures 领投的 500 万美元种子轮融资。ARIA 在一份声明中表示，Triputra Group、Michael Sampoerna、Arkana Ventures、GK-Plug & Play 和其他战略投资者也加入了这一轮融资。

ARIA 成立于去年 10 月份，主要通过无人机和物联网设备技术帮助农民和大型种植园群体提升生产效率，并为其提供预防性和预测性农业解决方案。而在不久前，ARIA 还推出了一款名为 ARIA TANI 的应用程序。基于这款应用，农民可以于此获得无人机服务并在应用中购买肥料等农化产品。

据介绍，自成立以来，ARIA 已在印尼全国建立了 17 个服务分支机构，并已同 Triputra Group、Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas、拜耳等公司展开了合作。其中，ARIA 指出，在同 APP 的合作测绘项目中，该公司达成了 97% 的图像质量和接受度。

针对本次新融资的用途，ARIA 称将会用于加强其无人机规模以及开发更多的产品和服务。