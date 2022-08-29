科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.08.22-2022.08.28）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

自二季度以来，在全球科技市场寒潮的影响下，印度创投领域也迎来了一段相对艰难的时刻。

如我们所见，无论是越来越常见的裁员还是不断收紧的投融资策略，那些在去年高速增长热潮中收获了一个又一个高光时刻的行业领域也在这段停滞时期中为人们带来了更多唏嘘。

其中，在教育科技领域。去年，这里不仅收获了高达 210 亿美元估值的Byju’s，在此期间，面对印度在 2021 年所取得的 380 亿美元的总融资规模，教育科技领域更是以 141 笔共计近 58 亿美元的数量占据了所有领域融资规模之最。有分析师在今年早些时候表示，这一市场有望在今年达到 60 亿美元的规模。但随着这场 “寒冬” 的到来，一切都发生了改观。

截至本月 15 日，有数据指出，印度教育科技领域的融资规模仅达到 20 亿美元。而从更具体的方面来看，在今年的印度裁员潮中，教育科技领域的裁员数量更是占据了总裁员人数的近 30%。

不过，随着这场波动周期的逐渐延长，一些转折（也或者说是 “适应”）的迹象却也似乎在逐渐显现。以上周的高等教育初创公司 Sunstone 为例，近期，该公司逆势完成了 3500 万美元的 C 轮融资，并且这也是该公司在不到一年时间内的第二轮融资。而如果我们把时间线再拉长一些，同样可以看到近期也出现了诸如完成 2.1 亿美元的UpGrad，并且这家公司也于同期公布了其大规模的员工扩张计划。

当然，如果我们把这些融资动向同去年的种种时刻进行对比，它们多少会显得不足一提。但如果把参照方换成更早之前的这一领域，却也不难发现这些足迹也会是一种足够深刻的存在。

今年早些时候，基于去年的高增长趋势，不少当地媒体都对印度在今年的表现抱有了更高的期待。不过，在短暂的告别之后，现在，面对这种期待，人们对这种幅度的理解去也会开始聚焦于能在多大程度上进行扩张之外，这些参与者们面对风险时也能展现出多少承载。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Sunstone 获 3500 万美元融资：Sunstone 成立于 2019 年，是一家专注于高等教育的教育科技公司。该公司表示，已同 40 多所学院和私立大学展开了合作，从而为本科生和研究生群体提供高等教育课程（比如 BBA、MCA 和在线 MBA）。据介绍，Sunstone 已将其业务扩展到了超 35 座城市。Sunstone 称，接下来希望将这一数字扩展到 100 座。

Mojocare 获得 2000 万美元融资：Mojocare 于 2021 年正式推出，是一家聚焦两性健康、心理健康、睡眠、脱发等方面的慢性及生活疾病问题的在线诊疗护理平台。据 Mojocare 联合创始人 Rajat Gupta 指出，在印度，有超过 4 亿群体正在面临上述疾病问题。然而，由于就医难问题以及自身几乎并不存在的护理概念，这些群体对治疗这些疾病很难抱有信心，而卫生/医疗人员令人担忧的从业水平和在线下较为泛滥的假冒药品也进一步加剧了这种局面。于此，Mojocare 便从中应运而生。

昆虫养殖加工初创公司 Loopworm 获得 340 万美元种子轮融资：Loopworm 由两位 IIT Roorkee 毕业生成立于 2019 年，业务模式为在食物残渣垃圾上培育昆虫，并将其加工成农饲产品及相关副产品（比如昆虫蛋白粉和由昆虫外壳等物质构成的土壤改良剂）。具体而言，Loopworm 介绍称，公司会从食品加工商、零售食品连锁店和水果市场处采购这种 “有机副产品” 食物垃圾。而后，通过生化技术和发酵，这些食物垃圾被加工成适合昆虫的繁衍的物质（这些昆虫现阶段主要为黑水虻）。再之后，这些昆虫将会被加工成鱼虾、家禽或者宠物的饲料。

目前为止，Loopworm 主要基于政府拨款和基金会的资金运作。该公司仅有一个试点育种和加工设施，每天可以生产 50 公斤昆虫。在有了这笔资金后，Loopworm 称第一家商业工厂预计将在明年 1 月份投入运营，年产量预计为 2.5 万吨。而该公司也进一步表示，在未来五年内，希望其可持续昆虫蛋白的产量可以达到每年 30 万吨。此外，Loopworm 也透露，计划在未来 18 个月内进入当地以及欧美市场。

并不偶然的 Jet Commerce，与东南亚的新经济时刻：Jet Commerce 是一家成立于 2017 年的品牌电商运营服务公司。自 2017 年成立以来，Jet Commerce 不断扩展东南亚业务版图，并于 2020 年完成集团内部整合，回国于杭州设立了全球集团总部。目前，Jet Commerce 已将业务扩展至品牌电商的全生命周期，涵盖战略咨询、店铺运营、整合营销、客服及消费者管理、仓储物流、技术支持六大核心服务板块，真正做到提供以品牌电商为核心的全链路一站式商业解决方案，并已同 Shopee、Lazada、TikTok 等电商平台伙伴建立起了十分密切的联系。

不久前，这匹 “黑马” 也宣布完成了其超 6000 万美元 B 轮融资，为公司的后续发展带来了更多支持。然而，更重要的是，作为专注于新兴市场的一站式品牌电商解决方案提供商，这次融资也得以进一步加快其全球化步伐——今年 Jet Commerce 已经完成了在拉美市场首个站点巴西的站点布局，接下来，这家从东南亚走出的企业也有望于此用更快的速度走向更多新兴市场。