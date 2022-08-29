吉利汽车旗下高端智能电动品牌极氪与宁德时代共同宣布，极氪成为麒麟电池的全球量产首发的品牌，其中纯电豪华 MPV 极氪 009，将成为麒麟电池的全球量产首发车型；豪华猎装轿跑极氪 001，则将成为搭载麒麟电池的全球首款纯电续航里程超过 1000 公里的量产车型。据悉，搭载麒麟电池版本的极氪 009，将于 2023 年一季度交付；搭载麒麟电池版本的极氪 001，将在 2023 年二季度推出。

同时，麒麟电池还将落地 AITO 问界系列新车型。2022 年至 2026 年，AITO 问界车型将全面搭载宁德时代动力电池。据悉，此次深化战略合作协议是基于双方 2021 年合作关系的全面升级。AITO 问界汽车是小康股份旗下赛力斯与华为联合打造的高端智能汽车。

据了解，麒麟电池采用宁德时代第三代 CTP 技术，可实现整车超过 1000 公里续航；同时，采用了全球首创的电芯大面冷却技术，可支持 5 分钟快速热启动及 10 分钟快充。自发布到宣布量产车型落地，麒麟电池共用时 65 天。

麒麟电池预计 2023 年实现量产，适配铁锂、中镍、高镍多体系电芯。未来随着规模效应的释放，降本提高性能优势更显著，车企合作意愿将随之提高。铁锂材料加麒麟电池可与刀片电池竞争，高镍三元材料加麒麟电池可与 4680 体系电池竞争，进一步强化宁德全球龙头地位，同时提升了水冷板的价值量，加速 4C 快充技术的迭代。