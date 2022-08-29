根据 Counterpoint 最近发布的报告，由于宏观环境恶化和地缘政治的不确定性，2022 年第二季度欧洲智能手机出货量同比下降 11% 至 4000 万部。

Counterpoint 副总监 Jan Stryak 表示：2022 年第二季度的结果喜忧参半，单纯的同比对比无法揭露复杂的市场动态。

市场要点：

三星和苹果出货量和市场份额均增长，分别为 3% 和 5%；

三星的同比增长主要是由于其基数的影响，因为 2021 年 Q2 其受到越南工厂停工的影响导致较低的同比基数；

苹果的强劲增长主要归功于其支持 5G 的 iPhone SE；

如果不是这两家厂商在俄罗斯的退市，两者的结果都会好得多；

小米遭受重创，由于供应问题出货量下降了惊人的 39%；

OPPO 也因中国的供应问题和制造问题而同比大幅下降 26%；

realme 继续在该地区取得两位数的同比增长；

Jan Stryak 表示：“不幸的是，欧洲的形势依然黯淡。许多欧洲国家正逐渐接近衰退，俄罗斯和乌克兰以外的许多国家的国内政治紧张局势正在加剧，例如法国、德国和英国。不过，我们仍然希望已经触底并且轨迹应该很快就会向上，但复苏可能会是漫长而缓慢的。”