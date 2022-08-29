东风公布了全新的猛士品牌名称和 LOGO，并带来了首款概念车 M-Terrain，虽然是概念车，但整体上较为接近量产车，预计与明年正式下线的量产的差距不会太大。猛士标识的设计灵感，来源于古代战士的头盔甲胄，外观形象脱胎于字母 “M”，“M” 是猛士拼音的首个字母，同时也有更多含义：M 代表 MILITARY，寓意猛士的军车基因；M 代表 MAN，寓意硬汉、坚毅；M 代表 MARVELOUS，寓意不可思议的、颠覆式的创新；M 也代表 MISSION，寓意使命、责任。

发布会上，当竺延风和尤峥分别开着猛士概念车登上舞台时，全场欢呼起来，为东风的科技成果喝彩，为猛士刚猛凌厉的造型鼓掌。猛士标识的设计灵感，来源于古代战士的甲胄；外观形象脱胎于字母 “M”，“M” 也是猛士拼音的首个字母。刚烈与血性相长、威悍与柔情相济是猛士的风格。“无畏 征服” 是猛士的品牌主张。“豪华电动越野文化领先者” 是猛士的品牌定位。“越·山海、阅·不凡、悦·人生” 是猛士的客户理念。目标客户是 “志在四方的时代先锋”，是具备强烈的越野、挑战、突破精神的消费群体。渠道方面，猛士科技将构建聚焦圈层的用户运营体系，实现代理和直营模式的有机组合。

据了解，猛士拥有超级平台、超级越野、超级动力，将引领中国豪华电动越野技术潮流，打造豪华电动越野标杆，开创东方越野文化。东风自主开发的猛士智能越野架构 M-TECH，是中国第一个豪华电动越野技术的解决方案，极致动力、全域通达，填补了中国豪华电动越野技术空白。M-TECH 架构在平台、动力、越野三大领域，打造行业领先的硬核技术集群，包括：猛士滑板越野平台 MORA、猛士动力 MEGA-POWER、猛士越野全地形智能解决方案 M-ATS。

猛士滑板越野平台 MORA，是中国首个电动越野滑板平台；猛士动力 MEGA POWER 采用前后四电机驱动，是中国率先超过 1000 匹马力的动力平台，采用全球首个集成差速锁的两挡变速箱，轮边扭矩超过 16000 牛米，零百加速仅需 4.2 秒。猛士越野全地形智能解决方案 M-ATS 可根据不同环境，智能选择最理想的越野模式，可实现 “蟹行模式”。此外，猛士 M-Terrain 还创新性地搭载了东方鹰眼智能无人机系统、智能安防系统以及 L3 智能驾驶辅助系统等智能科技。