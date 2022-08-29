沙龙汽车正式发布了机甲龙量产版车型，同时机甲龙全球限量版、机甲龙 EVA 限定版，以及机甲龙重装版车型也正式亮相，再次吸引了不少关注机甲风格汽车的消费者的眼光。

此外，沙龙汽车更是宣布了将高阶智能辅助驾驶、4 颗激光雷达、智能四驱系统、无框电吸门、25 英寸 W-HUD 等权益全系标配，这无疑将会吸引更多消费者的关注。在此次沙龙汽车亮相的多款车型中，机甲龙 EVA 车型是沙龙汽车与日本知名机甲动漫 IP 新世纪福音战士联名推出的限定版车型，而基于机甲龙的重装概念版车型则在外形设计上更为夸张炫酷，极具机甲未来感。机甲龙是长城旗下高端品牌沙龙汽车的首款产品，首发限量版 48.8 万，在发布后 3.5 小时内全球限量版 101 台即售空。

此外，机甲龙的配备走高端路线。其中的高性能双永磁电机、最大功率 551 匹马力，综合扭矩 750 牛米，智能 4 驱、3.7 秒的零百公里加速、赛车级双尾翼、强化抓地力，速度与性能兼具。更可匹敌大排量超跑，加之 CDC 主动减震，称它为机甲战跑并不为过。

机甲龙的内饰采用双色双拼，做工和用料质感上乘。在座舱的细节打造方面随处可见匠心之处。双幅式真皮方向盘，5 块交互连屏，仪表台上方 W-HUD 抬头显示，更多的场景能迅速传递给车主全新的感知信息。机甲龙首创的随车主需求变化的智慧交互屏，随着场景变化联动的 touchbar 等等这些都无一不显示出机甲龙的质感路线。