2022 世界新能源汽车大会上，微软首次发布面向汽车和移动出行领域的整体解决方案，以微软全球领先的智能云与智能边缘技术为基础，实现自动驾驶、智能座舱两大领域关键性创新，同时结合微软从中国到全球的安全能力与覆盖广泛的合规认证体系，帮助汽车行业企业高效、安全、合规进行全球化布局。

微软全球资深副总裁，微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳博士表示：“中国是全球最大的汽车生产国，拥有全球最大的汽车市场，更是当前全球最重要的新能源汽车市场之一。数字经济的蓬勃发展，进一步为中国汽车产业带来了电动化、智能化转型的新契机，也将助力更多中国汽车企业迈入全球化发展的新阶段。作为一家全球性的科技企业，微软持续深耕汽车行业，支持汽车产业数字化转型。此次推出的汽车和移动出行领域的整体解决方案，将借助覆盖全球的微软智能云与智能边缘服务，以及能够同时满足中国与全球市场的安全合规保障，推动自动驾驶、智能座舱创新升级，助力中国车企走向全球。”

云车无界，微软智能云点亮汽车和移动出行服务的未来

数字经济时代下，汽车与终端用户之间的交互方式变得多元丰富，汽车不再只是出行代步工具，已经逐渐进化为可移动的智能终端并承载各类创新应用场景。越来越多的车企在智能汽车赛道上加速布局，汽车产业迎来前所未有的智能化转型升级。将技术与汽车场景融合一直是微软重点战略投入的领域，面对智能汽车时代所需要的创新变革，微软首次发布面向汽车和移动出行领域整体解决方案，以微软智能云与智能边缘服务为基础，通过智能化、定制化、安全合规的方式，将更好地满足针对自动驾驶及智能座舱市场和客户需求。同时，针对拓展海外市场的车企来说，覆盖全球的微软智能云服务、生产力工具以及创新生态等，也将帮助本土汽车企业开启全球机遇。

借助智能云与智能边缘计算，构建云车协同生态。人、车、路之间的高效沟通与信息互享，对于实现智慧交通至关重要。而云计算与边缘计算结合，可以将部分计算负载整合到汽车端的边缘计算节点，提高智能汽车的感知能力与计算能力。微软智能云服务覆盖全球 140 多个国家和地区，为微软自身强大的边缘计算提供了理想平台，能够显著提高延迟敏感型汽车应用的性能，突破车载算力边界与感知边界，最终实现云车协同驾驶。

针对自动驾驶开发，微软打造端到端完整的自动驾驶开发支持解决方案，实现自动驾驶开发数据闭环。基于微软智能云与高性能计算平台，该解决方案将帮助开发者将海量数据进行导入和分析，对数据进行训练与仿真，最终构建 AI 模型与可行性验证。微软汽车生态合作伙伴也遍布工程模拟件和技术、自动驾驶仿真和验证、导航电子地图等，为车企提供多行业、多层级的资源对接和服务支持。

在可见的未来，智能座舱将成为用户与汽车厂商沟通的新触点。针对这个场景，基于语音语义及数据架构的底层平台，微软推出智能语音对话解决方案，让用户体验更智能的驾驶座舱交互感受，该方案具有多语言、智能化、定制化、生态多样的优势：

支持超过 70 个语种、超过 140 个地区语言及方言，服务范围可覆盖全球；

帮助构建完整的智能对话架构、虚拟人智能化应用，具有丰富的表达风格，可以识别情绪，并据此调节不同情绪强度，实现有感情的交互；

支持完全定制化的跨语种神经元网络语音，实现快速开发与部署，在跨设备、跨场景进行应用；

结合微软广泛的汽车行业应用与客户自主的生态与客户体验，将助力车企打造全球、互联、安全的智能座舱系统；

汽车数据是车联网运行的基础，其中包含的数据安全、个人信息保护、工业控制系统安全及通用网络安全不容忽视。尤其对于想要拓展海外业务的车企来说，更要关注当地网络安全风险和数据合规风险。在这方面，微软提供了值得信赖的全球合规保障。微软拥有全球超过 100 个合规认证，每年超 10 亿美元的安全年投入，助力保障车企拓展全球业务过程中满足诸如 GDPR 等数据安全要求，为本土车企全球化发展保驾护航。

发挥全球优势，为中国车企全球化发展搭建桥梁和通道

多年以来，中国汽车行业进行了前所未有的大规模智能化转型，将中国制造推向世界舞台。与此同时，中国作为全球重要的汽车市场，也在这场汽车变革中吸引了全球的目光。面对这个趋势，微软与合作伙伴一起，为汽车产业提供创新技术、加快中国与国际汽车产业融合。

微软在协同、运营、营销和服务等领域有全面的服务能力，将帮助中国汽车企业高效、安全、合规地开展海外业务。微软智能云全球化布局、拥有全球超过 100 个合规认证为车企全球化布局提供技术基础和安全保障；跨国协作方面，微软一站式办公平台如 Microsoft 365、Microsoft Teams，加之遍布全球的合作伙伴生态，也打开了跨国沟通、资源对接的窗口。例如，长城汽车选择微软智能云 Azure 作为其拓展海外市场的合作伙伴，以确保其业务云端安全、更精细化的运营管理及高效的全球协同；全球化汽车零部件优秀供应商均胜电子，借助 Microsoft 365 全球化生产力平台，为全球员工提供智能化办公体验；另外一家汽车零部件制造商京西重工运用 Microsoft 365、Microsoft Teams，极大便利了其全球分支机构的沟通协作。

为了帮助更多国际汽车企业把握中国汽车市场巨大机遇，微软智能云严格遵循中国法律法规要求，并拥有广泛、坚实的本土合作伙伴生态，为全球汽车企业来华发展牵线搭桥、保驾护航。例如，在华晨宝马积极拓展创新技术的过程中，微软是最重要的技术创新合作伙伴之一。微软智能云 Azure 提供的大数据、物联网服务及解决方案，为华晨宝马提供数字化工厂、预测性维护等灵活高效的先进功能；高端汽车制造商奥迪使用 HoloLens 2 提升线下车展体验和工厂物流规划效率，让用户能够以最通俗易懂、直观的形式了解产品信息与技术创新点。