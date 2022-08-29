广东脉搏医疗科技有限公司（简称 “脉搏医疗”）完成 C 轮融资，本轮融资由为来资本与粤财生物医药基金联合投资，行远致同担任独家财务顾问。

脉搏医疗 2014 年在珠海成立，专注于心血管医疗器械研发与生产。该公司已研发出结构性心脏病介入器械的系列产品，并打造了多个国内首创：全球唯一双体内塞型结构的左心耳封堵器即将商业化销售；全球首创的可穿间隔单铆双盘结构卵圆孔未闭（PFO）封堵器即将进入临床试验。同时，公司还在积极研发多款创新型心血管医疗器械，致力于打造国内领先的结构性心脏病高端医疗器械创新平台。

脉搏医疗研发部门的工程技术专家与临床一线资深专家的深度合作，可以极大地缩短试错过程、降低研发成本，提高研发速度，并最终研发出具有世界领先水平的高端医疗器械。东亚人的生理结构与欧美人的生理结构是存在区别的，且在某些方面是存在显著区别的，物理结构是医疗器械发挥作用的重要因素，因此用于东亚人的医疗器械研发必须立足于东亚人的生理结构。

房颤是最常见的心律失常，中国房颤患者超过 1300 万（其中非瓣膜性房颤约占 65%），并随着人口老龄化趋势逐年增加。房颤导致的血栓常引发严重后果，房颤患者的缺血性脑卒中风险是正常人的 5 倍以上，非瓣膜性房颤患者 95% 以上血栓来自左心耳。传统抗凝血药物治疗对人体的副作用很大，左心耳封堵术 LAAC 是取代传统抗凝血药物治疗非瓣膜性房颤患者血栓的现代化新手段。

卵圆孔未闭（PFO）是一种在孕妇围产检查阶段无法检测出来的结构性心脏病。卵圆孔一般在婴儿出生后第 1 年闭合，若大于 3 岁其卵圆孔仍不闭合成为 “卵圆孔未闭（PFO）”。PFO 的临床症状是：头晕、头痛、晕厥、脑缺血（TIA)、脑梗死等症状。解剖统计表明，1 到 29 岁卵圆孔未闭（PFO）发生率 30%，30 到 79 岁 PFO 发生率 25%，80 岁以上 PFO 发生率 20.2%。随着 PFO 封堵手术的进步，以及患者对 PFO 危害性认识的提高，需求日益增加。

脉搏医疗在珠海高新技术产业开发区建立了自有产权的研发与生产基地，该基地配置了每年 3 万套左心耳封堵器生产线与 3 万套 PFO 封堵器生产线，能够支持公司年度净利润规模在 4.50 亿元以上。

脉搏医疗创始人阮成民董事长表示：“非常感谢为来资本和中银粤财等新老股东对脉搏医疗的厚爱，也感谢行远致同的专业服务。创业以来，我们经历了很多困难，在机构投资人的帮助下，脉搏医疗实现了一年一个台阶地成长。我们将继续深化 ‘医工结合’ 研发模式，研发拥有巨大临床需求潜力的高端产品，为包括中国在内的东亚人提供更优质的高端心血管医疗器械产品。”

为来资本管理合伙人赵阳表示：“脉搏医疗的医工结合研发模式具备持续的竞争优势，为来资本看好脉搏医疗的平台化研发能力，未来将在资金、研发和渠道侧持续给予支持。”

中银粤财投资总监孟生荣表示：“脉搏医疗采用医工结合研发模式开发了多款结构性心脏病创新产品，我们看好结构性心脏病这一赛道，认可脉搏医疗的产品开发能力，粤财生物医药基金希望同公司一起，为患者提供更多高端心血管器械产品，并将持续关注大健康领域内的优秀创新创业团队，助推生物医药健康行业的创新产品成功产业化。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。