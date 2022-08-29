消费者的意识、政府有关气候变化的法规和要求以及减少排放和减少全球变暖影响的需要推动电动汽车的发展。根据 Strategy Analytics 电动汽车服务（EVS）近期发布的研究报告《xEV 系统需求展望 2021-2029》，在 2021- 2026 年期间，电动汽车产量将以 26% 的复合年平均增长率增长，到 2029 年，产量将接近 5410 万辆。这进而将推动相应的 xEV 动力系统电子系统的需求——预计其复合年平均增长率将以 37% 的速度增长，到 2029 年达到 1070 亿美元。

本报告分析的 xEV 动力系统包括轻度混合动力、全混合动力、插电式混合动力和电池电力动力系统运行所需的关键系统。这包括电池管理系统、DC/DC 转换器、主牵引逆变器、电机和车载充电器。主要的牵引变频器和电机将推动整体需求，从 2021 年的 50% 以上增长到 2029 年的 57%，这反映出电池电动汽车动力系统以及每辆车采用多个系统的高端和超高端汽车细分市场的发展趋势。

Strategy Analytics 执行总监 Asif Anwar 指出：“动力系统技术正在形成多种趋势，但其根本目标是减小尺寸和重量，同时最大化性能和效率。集成、基于云的分析、碳化硅和氮化镓等宽带隙半导体，以及用于电机和 800V 架构的新材料，都被用于实现这些目标。这将推动市场，并保持汽车行业电气化的势头。”