近日，第三方数字化管理式医疗健康服务平台优加健康宣布，获得国内健康体检和医疗集团美年大健康旗下产业基金的战略投资。双方将发挥各自生态优势，基于商保及企业和个人用户，在产品创新，医疗网络协同共建，健康医疗服务互补共创等方面展开深度战略合作。

针对此次获得美年大健康战略投资，优加健康董事长&联合创始人丁浩川表示：“优加健康聚焦搭建针对支付方的数字化管理式医疗健康服务平台，经过 5 年积累，在医疗和保险两个领域获得较深的双边市场积累，同时也打造了一支擅长将服务和保险融合的产品、运营和技术团队，针对支付方体现出的 S2B2C（供应链赋能）的平台价值获得了越来越多的行业及企业客户的认可。美年大健康作为健康体检及医疗领域领先的头部平台，无论在生态布局和用户积累方面都走在行业前列，可以获得美年大健康产业基金的战略投资，一方面说明了优加健康的商业模式和过往成绩获得了相关产业巨头的认可，另一方面也说明美年大健康看好优加健康的模式和能力结构，与其生态内企业客户、个人用户、渠道及医疗网络形成共赢的协同能力。”

优加健康 CEO&创始人王艳萍表示：“优加健康希望成为支付方最专业，最信赖的合作伙伴。本次和美年大健康的牵手，将使优加健康在管理式医疗服务网络搭建，基于企业及个人用户，基于不同场景，不同人群，不同疾病的创新保险产品和医疗健康服务解决方案的能力上得到进一步提升。”

“在完成本次战略投资后，优加健康将充分协同美年大健康的生态资源和能力，持续加大对医疗服务体系的深耕，持续与保险公司为企业及个人用户提供定制化的医疗健康、产品创新及风险管理服务，进一步夯实 ‘家医优护+优选医疗网络+数字化医疗健康管理平台’ 三位一体的核心优势，实现一个客户、一个家庭健康档案、一站式服务闭环，真正做到 ‘以用户为中心’ 构建健康险生态闭环，实现 ‘让每个家庭拥有自己的医护朋友’ 的使命。”

美年大健康产业投资基金（美鸿投资）总经理陈毅龙表示，支付端优化是中国医疗健康产业面临的最大的系统性和结构性演变。需求端、供给端及政策端驱动着中国医疗健康险及其衍生的管理式医疗蓬勃发展。从产业链职能及分工角度考量，医疗健康险相关业务需要第三方价值医疗服务提供组织的有效支撑，进而延伸出丰富、多元及专业的系列化的医疗解决方案服务包，能够形成有效链接医疗、保险和终端用户的具备强大网络效应及完善运维能力的平台成为参与行业有效竞争的本质支撑力，而优加健康已经具备这样的竞争实力。在过去不到三年的时间，优加健康实现了 60 倍以上的规模化营收增长。经过精益战略、高效运营及快速迭代，优加团队已经跑通了链接医疗和保险的基础商业闭环，进入更高维度的平台价值的快速升级，并率先成为实现盈利的互联网医疗及健康险第三方价值医疗服务提供组织。

基于上述判断，陈毅龙表示看好优加健康的团队及商业模式对健康险生态的中长期产品及服务赋能价值，及以数据驱动进行个体全生命周期的管理式医疗赋能价值。同时，陈毅龙也表示，美年大健康的生态布局可以极大地推动优加健康以上战略定位的实现，这也是他主导并推动本次战略投资的重要原因。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。