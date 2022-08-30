别克 Electra-X 概念车，是继凯迪拉克 LYRIQ 之后，第二部基于通用奥特能平台打造的新车。

别克 Electra-X 是基于 Ultium 奥特能电动车平台开发的别克首款概念 SUV。该车深入洞察中国消费者对于智能纯电车型的需求，致力于打造更安全、更智能、更舒适、更有温度的新能源出行体验。别克 Electra-X 采用令人耳目一新的造型与设计，融合了科技感、未来感与运动感，是全新别克 PURE Design 纯粹设计理念在新一代别克电动车型上的生动演绎。它还同步引入通用汽车多项优势科技：更安全、更智能、更性能的奥特能电动车平台整合了通用汽车 26 年来的电气化经验和前瞻技术优势，赋予别克 Electra-X“生来更强” 的优秀基因；全新一代 VCS 智能座舱系统配备了行业顶尖的高通骁龙 8155 车载旗舰级芯片，搭载同级唯一 EYEMAX 30 吋一体弧面 6K 屏，支持 5G 连接，提供智能高效、无缝连接的多维驾乘体验；新一代 Super Cruise 超级辅助驾驶系统拥有独创的驾驶员注意力保持系统和厘米级高精度地图数据系统两大核心技术，并整合了高精度 GPS 定位等前沿智能系统，支持 OTA 升级，为驾驶者带来可靠、轻松、智能的崭新驾乘体验。