福特及其电子竞技子品牌 Team Fordzilla 与 Next Level Racing 合作，粉丝开发了一款模拟赛车装备。该座椅在德国科隆的 Gamescon 2022 上首次亮相，其灵感来自福特 GT。

“与 Next Level Racing 等模拟赛车技术的领导者合作真是太棒了，展示了 Team Fordzilla 在相对较短的时间内取得了多大的进步，”Team Fordzilla 的 Emmanuel Lubrani 说。“希望使用这些新产品的游戏玩家会更加沉浸在我们正在尝试做的事情以及他们的游戏中，但最重要的是他们使用它们来获得乐趣。”

座椅和车架分别作为 GTElite 福特 GT 版驾驶舱和 ES1 座椅福特 GT 版出售。驾驶舱的蓝色阳极氧化框架采用激光蚀刻福特品牌，并允许为各种尺寸的赛车手进行充分的位置调整。与此同时，该座椅包括带有 Team Fordzilla 标志的安全带、带有 Ford GT 和 Team Fordzilla 品牌的防滑地垫，以及压印在头枕上的 Ford GT 标志。

更重要的是，它专为出色的人体工程学设计，专为模拟赛车而设计。座椅足够宽，适合腰围为 42 英寸（107 厘米）的游戏玩家，强度足以支撑 250 公斤（551 磅）的重量。座椅和车架与所有主要品牌的模拟赛车方向盘、踏板箱和变速杆兼容。同时，该座椅可用于任何支持侧装座椅的驾驶舱。

座椅和驾驶舱将于 10 月下半月开始通过 Next Level Racing 的零售合作伙伴发售。