欢聚集团发布了 2022 财年第二季度未经审计财报。报告显示，欢聚集团第二季度净营收为 5.961 亿美元，相比之下上年同期为 6.617 亿美元；归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净利润为 1870 万美元，相比之下去年同期归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净亏损为 1.093 亿美元，同比扭亏为盈。

欢聚董事长兼首席执行官李学凌表示：“在当前市况下，我们第二季度的盈利稳步增长，这表明我们的业务效率及应变能力均有所改善。产品功能的持续迭代和用户社区的培养带来了一些积极的结果，BIGO Live 的月度活跃用户人数保持了稳健的增长势头，同比增长 10.6%，达到 3260 万。目前的宏观环境并没有削弱我们在社交娱乐领域捕捉增长机会的成熟能力，也没有削弱我们对该行业的长期展望，而是将当前的市场波动视为深化重点和长期计划的机会。我们将继续培育多样化、优质的内容，创新互动功能，组织量身定做的本地活动，以进一步改善用户体验，并最终推动我们的用户社区和全球业务的增长。我们继续致力于为用户和创作者创造价值，同时提高效率和增强弹性。随着我们继续投资于建设自己的长期能力，我们坚信，作为一家公司，欢聚集团将从目前的不确定性中脱颖而出，成为一个更加专注和富有成效的组织，并处于能够抓住长期增长机会的有利地位上，创造可持续的股东价值。”

2022 年第二季度业务亮点：

Bigo Live 的平均移动端月度活跃用户（MAU）从 2021 年同期的 2950 万人同比增长 10.6%，至 3260 万人。

Likee 的平均移动端月活跃用户同比减少 37.5% 至 5770 万人，相比之下 2021 年同期为 9230 万人，主要是由于公司通过广告获取用户的支出下降。

Hago 的平均移动端月度活跃用户从 2021 年同期的 1180 万人同比下降 27.4%，至 850 万人，主要是由于公司通过广告获取用户的支出下降。

全球平均移动端月活跃用户与去年同期的 3.075 亿人相比减少 11.2%，至 2.731 亿人，主要是由于 Likee 和 Hago 的平均移动端月度活跃用户人数减少。

BIGO（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）的付费用户总数比去年同期的 158 万人减少 8.1%，至 145 万人。

BIGO（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）的每付费用户平均收入下降至 285.0 美元，相比之下去年同期为 316.0 美元。

对于 2022 年第三季度，该公司目前预计净营收将在 5.615 亿美元至 5.935 亿美元之间。