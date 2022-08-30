腾势品牌首款中型 SUV 概念车 INCEPTION 面向全球公众首次亮相。INCEPTION 意为 “序曲，序章 开端，创始”，腾势从人们对未来的想象中汲取灵感，并基于此重塑未来出行想象，开启纯电新纪元。在首秀现场，腾势销售事业部总经理兼腾势汽车首席共创官赵长江表示，INCEPTION 是腾势基于用户对未来想象共创的概念车，未来，腾势也将持续通过各种方式与用户共创，一起打造共同向往的智慧出行生态。“以概念车作为共创，开发出领先极致的产品。所以我们将这款概念车命名为 INCEPTION，以 ‘序章，开端，创始’ 开启出行的新篇章。”

据官方透露，新车车长 4.9 米左右，轴距 2.9 米左右，身形比较壮硕。INCEPTION 是基于 “智慧灵性” 打造的生命体，以数字重塑动力机械，开创智慧生命新纪元。它具备：智慧灵性、科技源力和驾驭激情三大特性。在设计层面，基于π-motion 设计理念，把科技注入生命力，引领第二代纯电汽车时尚运动低趴的审美潮流。

侧面优雅的曲面线条，是腾势家族与生俱来的运动灵魂。前脸采用双图层设计，第一层延续腾势家族化的前脸，彰显都市的极简时尚与纯粹，第二层是钻石切割工艺的发光格栅，散发着自上而下的自信和光芒。

腾势在 logo 的处理方式上也倾注了科技的设计考虑，层叠水晶质感的 logo 给人一种科技深邃的时空回响，营造出多维空间的延展感和科技感。独创的时空穿梭贯穿式尾灯，充分展现 INCEPTION 宽大的车体轮廓。时空之刃创造了独特的整车姿态，箭羽天幕的顶部一气呵成，使这辆车的姿态拥有了穿梭向前的优雅动势。

内饰设计方面，INCEPTION 与π-motion 设计理念的无尽探索概念一脉相承，以极简的线条，勾勒出完美对称的驾驶台，让有限与无限共生。未来生命体流动座舱以中控台为轴，形成对称设计，前后呼应，线条优雅连贯，加之动感十足的座椅设计，给予驾乘者无限延伸的流动之感。

作为一款领先的电动车型，区别于目前其他产品的雷达大部分采取简易遮盖或车顶突兀的设计，腾势将把智能感知符号化，通过科技感的黑水晶面板，既体现精湛技术，又彰显设计的美感，腾势将再一次引领势能设计的新美学。为实现更智能、更安全，腾势致力于以 “智能驾驶重塑者” 的角色出发，通过搭载高感知双激光雷达系统，实现全场景智能辅助驾驶。作为以超跑为理念开发的 SUV 概念车，INCEPTION 拥有 3 秒级百公里加速，轻踩电门，瞬间体验超时空光速动力。