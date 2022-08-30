全新一代 ColorOS 13 操作系统与「潘塔纳尔」智慧跨端系统正式发布。全面升级的 ColorOS 13 以「水生万物」为理念，从生命之源中汲取灵感，为系统注入生命的张力，关注每个人细微的需求，致力于为用户带来活力、流畅、智慧、可靠的美好数字生活体验。

ColorOS 13 全新的「水生设计」，融入了自然的视觉语言。ColorOS 13 以海平面从日出到日落的 24 小时的色彩变化为基调，构建出以 “日出蓝” 和 “日落橘” 为原点的全新色彩体系。同时，通过灵动愉悦的水生动效、焕发新生的绽放壁纸、温暖治愈的 “家园” 息屏以及多态质感的图形等系统视觉语言的全面升级，让设计焕发出活力与生机的美好。

同时，ColorOS 13 对 Omoji 也进行了更多创意升级，新增大量与社会身份和兴趣爱好等相关的创意素材，比如代表医护工作人员的 “大白” 形象，及流行的汉服、滑雪服，更丰富的五官、脸型、头型、饰品等素材。用户可以在社交应用中直接套用自己的 Omoji 个性形象，亦可为联系⼈创建 Omoji，来电时即可显示对方的专属形象。虚实之间，挥洒自己的独特个性，让人们能更轻松地融入数字生活。

流畅一直是用户关注的重点，为此 OPPO 推出了自研的系统级计算中枢——「ColorOS 超算平台」。通过算力模型对硬件计算资源进行精准调度，结合四大计算引擎——并行计算、高性能计算、端云计算、智能计算的综合调优，为用户带来全方面的流畅、稳定体验。在 ColorOS 13 中，依托算力模型和并行计算引擎，重点解决 “高性能与低功耗的平衡” 和 “重载多任务场景下流畅保持” 两个业界难题。

「ColorOS 超算平台」建立了一个从场景到硬件垂直整合的算力模型，实现对芯片指令级的算力统计，并作出精准的调度，找出最佳算力组合方案，实现高性能与低功耗的平衡。来自 OPPO 实验室的测试数据显示，升级 ColorOS 13 后的 Find X5 Pro 整机性能提升 10%，在针对某热门游戏的测试中，实现了游戏过程手机的最高温度降低 1℃，续航提升 4.7%。

具备了指令级的资源调度能力后，「ColorOS 超算平台」还通过并行计算解决了内存使用冲突的问题。经测试，8GB 版本的 Find X5 Pro 后台同时开启 18 个应用的前提下，重载场景下丢帧率降低 25%，即使用户在打开了多个大型应用后，应用之间的切换与使用依然保持流畅。

为保证交互上的实时流畅手感，ColorOS 13 带来全新的量子动画引擎 4.0，通过优化 61 个动效以及新增可识别复杂手势的行为判断，更加准确理解用户操作意图，保证优先反馈。此外，ColorOS 13 还升级了 LinkBoost 4.0，通过 AI 网络预测，提前判断用户将进入地铁弱信号地段，减少播放卡顿 38.2%，在高峰期也可畅快刷视频。

在确保用户整体流畅体验的同时，ColorOS 13 建立起可知可防可控的安全隐私保护体系，通过自动打码、三方应用全生命周期管控流程等能力，为用户的安全隐私保驾护航。

面向万物互融时代，为满足用户在不同场景下高效生活的需求，ColorOS 13 基于全新的服务组合方式，提供更细颗粒的服务，实现智慧服务随人流转。

针对常用的生活场景，ColorOS 13 对智慧息屏做了全新升级——只需打开智慧息屏的场景化信息功能，当用户处于外卖、叫车或听歌场景时，智慧息屏就会主动感知相关应用状态，并实时显示订单或歌单进程，无需反复亮屏查看，减轻了操作负担。

针对职场人士日常会议中可能遇到的高频场景，ColorOS 13 推出了智能会议助手，一站式帮助用户提升会议效率：会前主动提醒参会日程，入会可智能识别会议场景，利用网络带宽优化降低 20% 时延，会后一键生成纪要。用户还可借助跨屏互，将会议无缝流转至电脑，进行多设备间协同办公。

基于已有的 OPPO 智行出行解决方案，ColorOS 13 进一步丰富出行的场景体验，车主通过 OPPO Carlink 就能实现服务在手机和汽车之间的无缝流转，在车内尽享手机通讯、畅听音乐、大屏流畅导航等丰富体验。

ColorOS 13 同样关心每一个用户的健康状态，通过手表和手机的结合推出 60 秒健康自检、家庭空间、儿童空间等功能，带来更好的健康服务体验。ColorOS 13 全球首发 Android 13 版本，这是 ColorOS 系统连续四年首发 Android 最新系统版本，同时也是 ColorOS 有史以来最大规模的一次升级，预计覆盖 1.7 亿用户，包含 OPPO 及一加国内外百余款机型。

即日起，ColorOS 13 正式版本开启公测推送，首批面向 Find X5 Pro、Find X5、 Find N、一加 10 Pro，后续更多老机型也将陆续跟进适配。

面向万物互融的智慧未来，ColorOS 13 以「水生万物」理念开启全面进化，在设计、流畅、智慧和适配上为用户提供贴心无负担的体验，带来更有活力有温度的科技感受。