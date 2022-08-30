OPPO 发布全新一代 ColorOS 13 操作系统以及首个自研智慧跨端系统潘塔纳尔，旨在连接不同设备、系统和服务，提升设备无缝连接能力，构建以人为中心的泛在服务。面对手机、汽车两大产业深度融合的新趋势，OPPO 提出了车机互融的系统解决方案 ——OPPO Carlink，并携手国内最大整车企业上汽集团打造车机互融领域行业标准「生态域」。在 IoT、互联网服务以及智慧健康等方面，OPPO 加速生态布局，致力于为用户创造美好智慧生活。

结合汽车与手机各自优势，OPPO 推出二者互融并存的解决方案 ——OPPO Carlink，这也是潘塔纳尔系统在车机领域的核心应用与探索。

不同于其他车机解决方案，OPPO Carlink 具备更加「开放包容、自然流转、可信安全」的优势，开创手机厂商与车企合作的新模式。在 OPPO Carlink 解决方案中，车企对车机系统依旧自主可控，在不更换车机系统的前提下即可获得手机能力和丰富的应用生态。而手机则可通过组件、卡片等形式，实现服务推送。手机与汽车两个超级终端深度融合，为用户打造智慧车空间。

此前，OPPO 宣布与上汽集团达成战略合作伙伴关系，共同打造车机互融领域行业标准「生态域」，共建联合实验室。在用户上车前、行驶中，下车后，力求提供贴心、自然、连贯的体验，弥补目前智能座舱生态中，互联网服务资源稀缺的遗憾。

在手机业务稳步发展的同时，OPPO IoT 业务亦进入高速增长期。经过三年发展，OPPO IoT 产品已覆盖 50 多个国家与地区，各品类达到 120% 以上的超预期增长。聚焦智慧文娱、智慧生产、智慧学习、智慧健康等四大智慧场景，OPPO 以手表、耳机、平板、电视等自研智能终端为核心，与海信、美的等头部品牌开展深度合作，拓展更多硬件生态产品，共创美好智慧生活。

在数智技术方面，OPPO 也在不断探索与突破，带来「端云一体的数智大脑」Andeverse，并以此为原动力，推动 OPPO 开放生态建设与用户增长。Andeverse 的场景化解决方案 AIoT 平台，融合数智技术，打造了覆盖设备连接、设备管理、应用开发、视觉与语音、数据管理以及虚实共生的一站式智能物联解决方案，为开发者提供了更广泛的前沿技术支持。

秉承「健康生活方式」理念，OPPO 坚持以传感器、算法和数据为驱动，帮助用户养成健康生活方式。此次 OPPO 开发者大会，OPPO 健康实验室首次发布自研 OPPO Sense® 运动健康算法，在心血管、运动、睡眠三个重点领域取得核心技术突破。

在心血管健康领域，8 月下旬，搭载 OPPO 健康实验室自研心电算法的心电分析提示软件，获得国家药品监督管理局二类医疗器械注册证（注册证编号：粤械注准 20222211225），这也是 OPPO 健康所取得的全新突破之一。

在生态合作方面， OPPO 与全球领先的家用健康设备提供商欧姆龙开展了战略合作，将共同为用户带来全新的健康管理服务。基于此，OPPO 将进一步加强 IoT 设备直联以及健康数据管理等软件、硬件、服务方面的系列合作，与生态伙伴共同探索慢病预防和管理新思路。值得一提的是，在 OPPO 负一屏上线了智慧健康版块后，欧姆龙还作为首家医疗健康生态伙伴入驻负一屏，为用户带来更智能便捷的健康服务。