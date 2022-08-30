尽管在全球创投舞台上的步伐相对慢下了许多，对巴基斯坦而言，这种可以 “预见” 的落后发展趋势却也在为这里带来关注目光。

巴基斯坦 3C 电商平台 PriceOye 已于近日宣布，已经从包含了彼得·泰尔在内的多位投资方处获得了一笔 790 万美元的种子轮融资。

据了解，这笔融资由 Tinder 创始人 Justin Mateen 的风投机构 JAM Fund 领投，除彼得·泰尔之外，Fatima Gobi Ventures、Beenext、SOSV、Mantis VC、HOF Capital、Artistic Ventures 等也对此进行了参投。值得一提的是，PriceOye 也是彼得·泰尔在巴基斯坦参与的首个投资项目。

在本次融资之前，PriceOye 曾从 Fatima Gobi Ventures、Artistic Ventures 、SOSV 等处筹集了 45 万美元的 Pre-seed 轮资金。

PriceOye 成立于 2020 年 3 月，主要采用类似于京东品牌自营的模式（只允许品牌或其官方代理方进行产品销售）在其平台上销售手机、平板、电视等消费电子产品。作为其成立背景，据该公司联合创始人兼首席执行官 Adnan Shaffi 介绍，在和其兄弟 Adeel Shaffi 考察了印尼及印度的一些初创公司后，他们发现亚洲市场在消费互联网领域呈现出了一幕幕相似但却各自处于不同发展阶段的剧本。于此，两人认为，那些出现在其他地区的景象也会在之后的四到五年内在巴基斯坦重现。而 PriceOye 正是其基于这一信念的产物。

据介绍，自成立以来，PriceOye 已累计为 4500 万巴基斯坦独立用户提供了访问服务，这一数字达到该国互联网用户的 37.5%。PriceOye 指出，目前，其平台也成为了巴基斯坦境内访问量第二大的购物网站，月活达 250 万。

此外，该公司也透露，PriceOye 也是巴基斯坦最大的手机及相关配件电商平台，其整个客户群中有 30% 的部分为会定期重复访问该平台并购买电子产品的回头客用户，且平均每年可以向每位用户卖出四台智能手机。

回到本次融资。针对这笔种子轮融资的用途，PriceOye 称计划利用新资金来获取更多客户、增加新产品类目并扩大其合作伙伴网络。