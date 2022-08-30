坦克品牌正式发布 “越野+新能源” 技术路线以及越野超级混动架构，同时两款量产版混动车型坦克 300 HEV 和坦克 500 PHEV 联袂亮相，再现坦克品牌的硬核时刻，正式开启坦克新能源越野时代。

从燃油、混动到 “电坦克”，坦克品牌一出手就 “一键三连”，布局了成体系、清晰化的新能源路径，以 “越野+新能源” 技术路线，为用户构建全场景、高效能、高性能的新能源越野生活。

当下，坦克品牌立足领先的高性能发动机、电池、电驱、电控及坦克平台，打造出 “越野+新能源” 技术路线的首个平台成果——越野超级混动架构。越野超级混动架构集发动机与电机并联双直驱、TOD+差速锁顶尖机械四驱系统、智能 SOC 能量管理等核心优势于一身，兼容户外越野与城市出行，实现低、中、重度越野的全场景覆盖。凭借超级动力总成、可靠的强脱困能力、智能能量管理、大排量兼顾低能耗、安全守护强大的硬实力，全面奠定越野超级混动架构强大的价值实力，树立中国新能源越野技术新标杆，助推坦克品牌新品类形象升级。

基于越野超级混动架构，坦克 300 HEV 版本在延续燃油版强悍实力的同时性能再升级。它搭载 2.0T 米勒循环发动机及 9HAT 变速器，拥有 224kW 最大功率和 640Nm 最大扭矩。城市驾驶时电机直接介入，让起步和加速更迅猛，百公里加速进入 9s 以内；在穿越驾驶过程中，电动机亦能提供有助于脱困的额外动力及更长的续航。同时，电动机的加持还大大降低了拥堵过程中的油耗，在节能上 WLTC 工况下百公里综合油耗低至 10L 以内，结合高效率的能量回收系统，在城市工况下油耗更可达 9L 以内。

坦克 500 PHEV 插电混动版承袭 3.0T V6 燃油版车型的 “强大” 性能资产，以 PHEV 插电混动的新能源属性，让 “全能” 重新被定义。凭借 “可油可电” 的全新姿态、“安静如斯” 的全新感受、“强劲澎湃” 的全新体验，将成为中大型豪华越野 SUV“实力玩家” 的首选座驾。

车型搭载电量为 19.94kWh 电池，配合 2.0T+9HAT 动力总成实现 300kW 的最大综合功率，最大综合扭矩达 750Nm，0-100km/h 加速时间仅 6.6 秒，可油可电，强劲静谧平顺。高效混动系统可以实现满电情况下 WLTC 综合油耗 4.4L/100km，综合续航达 736km，打破城市出行油耗痛点的同时，达到更长距离的穿越续航，更可享绿牌免购置税优惠政策，畅行无忧。

同时，所搭载的电池系统支持 0.5 小时快充和 3 小时慢充，并具有 3.3kW 对外放电功率，给户外野奢露营和应急用电带来新可能。

今年年内，坦克 300 HEV 和坦克 500 PHEV 插电混动版两款车型将面向全球开启预售。未来，3.0T V6 PHEV 产品也将搭载在坦克 700、坦克 800 等高端车型上，陆续推向市场。除了混动以外，坦克目前正在电池、电机和电控等领域积极研发储备，在不久的将来把 “电坦克” 推向市场。