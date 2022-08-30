近日，中兴通讯发布 Mini5GC 新品，业界同等性能尺寸最小。

5G 发牌已三周年，5G 专网从小规模试点逐步发展至大规模成熟应用，5G 核心网部署也进一步拓展至矿区井下、高铁飞机、柔性工位、油气勘探、应急救援等场景。然而，传统大网核心网设备动辄几台至几十台服务器，对机房条件要求较高，很难满足部署需求。

基于此，中兴通讯发布 Mini5GC 新品，以超小超轻、超简组网、超高集成三大优势，助力矿区矿井安全生产、工厂工位业务灵活调整、应急高效精准救援。

中兴通讯 Mini5GC 超小超轻，通过将通用网络功能从 10 多个裁剪至 4 个，网络通讯和资源占用得到双优化，从而实现 1 台 1U 服务器即可部署轻量化 5G 核心网，服务器尺寸缩至 A3 纸张大小，重量减轻到 5KG 内；集成度高，可支持 5Gbps 转发能力，业界同等尺寸性能最优；同时部署简单，可适配任意机架，设备功耗百瓦左右，通过出厂软硬件预安装、现场一键改配、即插即用，实现小时级业务快速上线。

截至当前，中兴通讯 Mini5GC 已在矿山、交通、制造、政务等五大典型领域开展试点验证。其中，中兴通讯联合陕煤智引科技基于 Mini5GC 打造矿用 5GC，为井下提供就地分流，使得矿井业务 KPI 更优，提供高可用网络，保障矿区安全生产。