服务众多领先企业的全球金融科技平台 Adyen（AMS: ADYEN），于今日在上海举办了媒体沟通会。此次活动上，Adyen 中国区总经理胡晓芳女士与到场媒体分享了 Adyen 全新发布的《2022 海外零售消费白皮书》（以下简称 “白皮书”），从海外消费者的视角，全面洞察出海企业与海外 C 端市场的连接。

本次《白皮书》全面调研了 23 个国家及地区，包括北美、拉美、欧洲、中东和亚太地区的 4 万消费者以及 1 万多家企业。这些地区也正是中国出海品牌的重点目标市场，通过洞悉海外消费者购物模式的变化和对商户营销手段的偏好，帮助中国出海品牌拉近与海外本土市场的距离。

海外零售市场新变局

《白皮书》指出，虽然网购风潮的兴起改变了海外消费者习惯，但实体店仍然具有重要地位。虽然跨渠道购物在中国已经较为普遍，但海外市场仍然有巨大的发展空间。根据《白皮书》的调查结果显示，全球范围内，55% 的消费者更忠于拥有线下和线上双渠道的商户。

这就要求想要拓展海外市场的中国品牌进行长远规划，为消费者提供全渠道的轻松购物体验势在必行。只有能够提供多种支付方式，打通销售渠道并确保购物简洁顺畅的企业，才有可能在竞争中脱颖而出。

电商平台需注重用户消费体验

从全球范围来看，电商的发展在为商户进军新市场提供捷径的同时，也提高了消费者对于购物体验的期待。想要赢得海外消费者心智，中国出海品牌需要从消费者购物体验层面出发。《白皮书》的数据表明全球约 36% 的消费者希望电商网站精简线上购物流程；并且全球约 56% 的消费者希望网购时能有多种支付方式的选择。

因此，对于中国出海品牌来说，在充分了解各个市场消费者偏好的基础上，需要寻找可以简化消费者购物流程的解决方案，同时避免遭受欺诈。优秀的支付合作伙伴不仅能轻松整合全球多如牛毛的本地支付方式，也能一站式进行风控管理，提高销售转化率。

会员忠诚度计划

面对海量的电商平台，会员忠诚度计划大大有利于促进消费者复购行为。本次《白皮书》调研就发现，全球 64% 的消费者认为商户的 “忠诚度计划” 有待提升。此外，还有约 70% 的消费者表示商户需要利用先进科技来迭代自家 “会员计划”。同时，无论是线上购物还是线下消费，作为回头客的消费者会期待品牌能够记住他们的购买偏好，并给予他们作为忠实顾客的回馈。

对于想要在海外市场大展拳脚的中国品牌来说，在做好产品之外，如何留住老客户，提升用户复购，深挖消费者全生命周期价值，都是长期课题。充分利用技术并通过支付合作伙伴洞察消费者行为，将大大有助于品牌提升忠诚度计划的效果和易用性。

消费者购物决策受商户的公益形象影响

此外，本次《白皮书》在调研全球消费者对于商户营销方式的喜好时发现，全球 66% 的消费者倾向于选择有公益和社会责任行为的商户。海外消费者越来越关注每一次的购物行为可以为公益事业带来良好的影响，并期望企业具有社会责任感和环保意识，而消费者也很乐意为有善举的企业买单。

面对海外消费者越来越高的社会公益意识，中国商户若能支持当地的慈善事业，或是在保护环境层面履行品牌社会责任，将极大改善海外市场对中国品牌的固有偏见，以更快的速度被海外消费者所熟知。如今，很多消费者选择通过在结账时捐款，出海品牌可以选择合适的支付合作伙伴，建立与消费者之间的情感纽带。

Adyen 中国区总经理胡晓芳女士在本次活动上指出：“对于优秀的本土出海品牌来说，能够洞察全球消费者的购物行为趋势是稳定拓展业务的前提。当然，无论品牌前期花费了多少精力，都需要一次安全、便捷的支付体验帮助消费者完成购物流程的最后一步，这反而是许多出海品牌容易忽视的环节。因此，中国品牌在布局全球时，也必须将如何为消费者提供全流程顺畅的支付体验纳入考量。Adyen 在未来也将不断迭代自身一站式的支付解决方案，以专业的产品和服务助力更多中国出海品牌完成业绩增长。”