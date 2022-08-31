长安汽车正式发布 “诸葛智能” 品牌，同时 “新汽车”CD701 原型车也首度亮相。“诸葛智能” 作为长安汽车的全新智能品牌，将从诸葛交互、诸葛智驾、诸葛生态等方面为用户带来全新智慧出行体验。其中，诸葛交互拥有 12 个智能引擎加持的 “交互策略脑”，具备高智商与高情商，在交流时更懂我、更有趣、更自然。

依托于强大的中央计算平台和端云一体系统实现智慧决策，通过可扩展软硬件及可自定义的服务生态，带来更安全的智能驾驶、更贴心的智能交互和更丰富的智慧生态，打造全场景的智慧出行新体验。诸葛智能品牌在长安汽车打造新汽车、构建新生态的征程上，树立了一个新的里程碑。

在交互体验上，“诸葛智能” 拥有 “交互策略脑”，它具备了高智商和高情商，在与我们的相处中，“更懂我、更有趣、更自然”。在诸葛智能品牌理念引领之下，长安汽车与众多生态合作伙伴一起，从智慧识别到智慧分析，再到智慧策略与智慧执行的 4 个核心维度中，基于不断积累丰富的算法平台，打造了 12 个智能引擎，构建出可持续进化的 “交互策略脑”。

在智能驾驶方面，“诸葛智能” 拥有 “智驾策略脑”，基于安全、效率、舒适、连续、进化的底层原则，长安汽车构建诸葛智驾在行车、泊车、安全三大场景下的 936 核心技能，推出无忧领航、轻松巡航、放心泊车、安心护航四大服务，赋能用户轻松、愉悦的驾乘体验，实现全时陪驾、分时代驾。同时，“诸葛智能” 打造场景自学习、体验自进化、风格自适应的智驾策略脑，为用户提供 “无忧、无界、无感、无境” 的智能驾驶服务。

这款充满前瞻创新的新物种，是智能、低碳、出行、科技的集中体现。作为 “新汽车” 的具象产品，重新定义了区别于传统汽车的惊艳、炫酷、超值，它将给用户提供超乎想象的全新体验与服务。

为了满足新人群对多变场景、多变角色的多样化需求，CD701 原型车构建了一种全新的出行方式——短暂抽离快节奏的都市生活，在自然中 “轻度撒欢”。

同时，CD701 原型车有 “足够惊艳” 的设计，在外观设计上是兼具 SUV 的大气强壮感和皮卡的越野炫酷元素的 “全新物种”，在内饰设计上，则带来全新 “五感” 体验的全新 “移动家居”。

它有 “即想即得” 的功能，是一台多功能、全场景的多面体，形式上通过多维可变的车身，十余类的拓展接口，超过 1000 项的定制化生态服务，创造无限的功能组合。在功能场景上，通过空间组合、变化、拓展，结合情景智能，成为用户专属的大床房、会议室，或是观景露台、会客厅。

它有 “超值炫酷” 的应用，是一台高兼容、可进化的智能终端，以 “一车之形，行多车、多设备、多应用之能”。在应用场景上，兼容海量 APP，相当于同时拥有笔记本电脑、游戏机等多设备主机，未来甚至可以化身为储能单元和算力中心。形式上通过插拔升级，满足用户个性化拓展需求，实现 “换芯不换车、时时用新车”。

为了更好诠释 “新汽车” 未来设计理念，在科技生态大会的设计体验分会上，特别以 “新汽车”CD701 原型车为载体，分享长安汽车设计的新突破，改写汽车设计定义，塑造人-车-环境全新相处方式。

“新汽车”CD701 原型车创造性地打破前排、后排、后备厢的划分方式，根据用户需求将车内空间分为前舱、后舱、扩展舱，营造出 “一室”、“一厅”、“一露台” 的空间格局。