根据 data.ai 发布的最新数据，在 7 月中国游戏厂商日本市场出海收入排行榜中，前三名依旧由网易、米哈游、三七互娱占据。其中网易凭藉旗下游戏《荒野行动》在日本市场的出色表现排名上升一名，位居第一。

在榜单头部位置，悠星网络表现同样亮眼，排名上升 2 名夺得第 4 名。值得一提的是，优星网络旗下四款游戏《明日方舟》、《碧蓝档案》、《雀魂》和《碧蓝航线》均跻身 7 月中国游戏厂商应用日本市场 iPhone 端出海收入前 30 榜单。

前 30 名中，Tap4Fun 变化最大，较 6 月激增了 20 名。Tap4Fun 旗下经营着多款 4X 行军战斗类游戏，本次排名突增主要归功于《Kingdom Guard》在 7 月 11 日进行的日服版本更新，这使得《Kingdom Guard》成为 Tap4Fun 在日本营收最高的游戏。

排名变化较大的还有榜单尾部的哔哩哔哩，排名上升 8 名位居第 25 名。哔哩哔哩旗下经营者角色扮演、偶像模拟、益智侦探等多类型游戏。按照 7 月 iPhone 端日本收入排名，《悠久之树》、《机动战姬：聚变》和《重装战姬》是其营收前三的游戏。

根据 data.ai 的估算数据，《荒野行动》在 7 月中国游戏厂商应用日本市场 iPhone 端出海收入榜单中夺得头筹。从累计下载量来看，日本是《荒野行动》全球第二大市场（截止 2022 年 7 月 31 日）。但从收入来看，日本是《荒野行动》的第一大市场，日本市场 7 月 iPhone 端收入占全球收入的 90%，且日本市场 7 月收入环比增长约 90%。

在头部榜单中，《明日方舟》排名增长了 19 名，排名榜单前 7。《明日方舟》是一款以二次元角色抽卡养成为主要内容的塔防类角色扮演游戏。按照累计下载量，日本是其全球第二大市场，且仍在扩张中。2022 年 7 月《明日方舟》在日本市场 iPhone 端下载量环比增长 70%，收入环比增长 200%。

在腰部榜单中，《第五人格》和《碧蓝档案》的表现同样亮眼。《第五人格》跃升至第 11 位，在 7 月榜单中攀爬速度仅落后于《明日方舟》。《碧蓝档案》在 7 月榜单中排名 12。按照累计下载量排名，日本是其第一大市场。除了 7 月收入数据上升显著外，《第五人格》和《碧蓝档案》在日本市场的下载量和活跃用户也均有提升。

在尾部榜单中，《光遇》跃居第 25 名。与前面提到的其他游戏不同的是，《光遇》的主要用户是女性，根本 data.ai 估算，7 月日本用户中女性约占 75%。