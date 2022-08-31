MG MULAN 正式开启预售，并公布了预售权益。新车未来共推出共有时尚版、豪华版、旗舰版和四驱凯旋版 4 种版本。官方称，新车将于 9 月底公布售价，并最早于 10 月底正式开启交付。

MG MULAN 首次应用魔方电池，基于上汽星云纯电专属架构打造，定位纯电紧凑级跨界车，后置电机、后轮驱动，百公里加速可达 3.8 秒。基于 MG MULAN，上汽乘用车实现了 “三个首次”：在上汽集团 “星云平台” 的首次落地；魔方电池的首次应用；全新电驱驱动系统的首次搭载。

其中，全新的星云平台拥有全尺寸带宽，轴距最大支持 3 米，覆盖从 A 级到 D 级不同细分市场、涵盖轿车、SUV、MPV、跑车各种车型，采用三轴电驱动、双高压平台布局，电池可充、可换、可升级。

魔方电池（宁德伊控动力系统有限公司所生产的三元锂电池组）引入 LBS 躺式电芯、超薄 CTP 电池，电池系统具有较高能量密度的同时，电池整包厚度也得以降低，这样的设计可以有效节省车舱内部空间。新车还将搭载 “零热失控” 防护体系，该防护体系符合欧洲五星安全标准，能够对电池进行多重防护。

MG MULAN 是 MG 名爵旗下纯电车型，定位全球纯电超能跨界车。新车采用全新的设计风格，长宽高尺寸分别为 4287*1836*1516mm，轴距为 2705mm，同时搭载高功率永磁同步电机，上汽 “魔方” 电池，全系采用常见于高端车的后驱架构设计，起步快、加速好、操控稳，CLTC 工况下续航里程最高可达 520km，可满足用户日常通勤、城际出行等需求，对于广大用户而言是一个很好的选择。

动力方面，为了满足不同用户的需求，MG MULAN 提供单电机版本和双电机四驱版本，其中单电机版本有两种动力，最大功率分别为 150kW(204Ps)、125kW(170Ps)，最大扭矩统一为 250N·m，CLTC 工况下对应续航里程为 520km、425km。双电机四驱版本最大功率为 330kW(449Ps)，最大扭矩为 600N·m，CLTC 工况下续航里程为 460km。加速方面，官方宣称百公里加速时间为 3.8 秒。

外观方面，采用了家族式最新的设计语言，新车前脸使用狭长且凌厉的大灯组，搭配略带铲型的前唇和三段式的进气口等设计，为车辆带来很高的辨识度。车身侧面采用跨界造型，悬浮式车顶设计，再加上花瓣状轮圈，为新车增加了年轻、时尚的味道。尾部整体造型比较简洁，Y 字型的尾灯汇聚在中央 LOGO 处，也带来了很高的辨识度。

配置方面，MG MULAN 也彰显诚意。新车内部搭载悬浮式的中控大屏、全液晶仪表盘以及旋钮式的换挡机构，科技感十足。其中，中控内置了斑马智行系统，支持在线导航、4G 网联、智能语音识别、APP 远程操作等实用功能，且一次唤醒后，可实现 90 秒内连续对话，人机交互体验感强。此外部分车型还可配备 ACC 自适应续航、360°全景影像、车道保持辅助、PM2.5 全效空气粉尘净化等高级功能，进一步提升用户的驾乘体验。MG MULAN 基于上汽星云电驱平台打造而来，新车在动力、外观以及配置等方面均表现出色，必将给用户带来高品质的出行体验。对于近期想入手新能源汽车的用户而言，是一个绝佳的选择。