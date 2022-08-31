新加坡求职招聘平台 Glints 于近日宣布，已经完成了一笔 5000 万美元的 D 轮超额认购融资。融资后，Glints 的总融资规模达到了 8000 万美元，而这也使得其成为了东南亚人才招聘领域获得融资最多的初创公司。

据了解，本次融资由 DCM Ventures、Lavender Hill Capital 以及回归投资者 PERSOL Holdings 联合领投，Endeavor Catalyst、Monk’s Hill Ventures、Fresco Capital、Flipkart 联合创始人 Binny Bansal 等参投。作为本次融资的结果之一，Lavender Hill Capital 的创始合伙人 Xiaoyin Zhang 及 DCM Ventures 的普通合伙人 Ramon Zeng 将加入 Glints 的董事会。

Glints 成立于 2013 年，平台在印尼、马来西亚、新加坡、越南、中国台湾五地积累了近 5 万家公司和 300 万+的人才。Glints 在一份声明中表示，其年收入和毛利润在过去的一年中增长了 2.5 倍。并且自 2018 年以来，其增幅每年至少翻一番，而公司在印尼和越南的业务也一直处于盈利状态。

值得一提的是，Glints 指出，随着远程工作模式的兴起，这家公司也见证了越来越多东南亚职工走出国门进行工作。Glints 称，过去两年中，其平台上的远程跨境工作机会增长了 11 倍以上。

回到本次融资。针对最新融资的用途，除推进自身的研发和招聘工作外，Glints 称也将会用其扩大在菲律宾的人才基础并进一步提升平台上的工作机会。