据了解，路特斯 Eletre 设计师主题款共有六大主题，分别为：1、《天生领袖》主题（外观颜色星际黑，内饰烟晶，黑色活塞卡钳）；2、《迷踪魅影》主题（外观颜色凯姆灰，内饰月石，红色活塞卡钳）；3、《赛道逆袭》主题（外观颜色加洛韦绿，内饰松石，黑色活塞卡钳）；4、《超越本能》主题（外观颜色纳特隆红，内饰碧玺，黑色活塞卡钳）；5、《如写阳春》主题（外观颜色索拉黄，内饰琥珀，红色活塞卡钳）；6、《粉黛摇滚》主题（外观颜色花绽灰，内饰红斐，黑色活塞卡钳）。

在产品端，路特斯 Eletre 也向我们展示了诸多魅力：

1、外观多处超跑主动空气动力学套件设计，车身大量使用碳纤维和铝材质，极大减轻车重。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5103/2019/1630mm，轴距为 3019mm；

2、智能化层面，Eletre 内部配备五块屏幕，其中包含 12.6 英寸超薄主副驾屏，15.1 英寸 OLED 超薄悬浮式触摸屏以及后排 9 英寸可翻折触摸屏。后排屏幕可进行娱乐影音、座椅及空调智能调节，氛围灯及音效快捷设置；

3、新车搭载前后永磁同步双电机、后电驱 2 挡变速器以及全 800V 高压架构，最大功率为 905 马力，最快零百加速 2.95s，最高续航 600km（*该数据为 WLTP 测试标准下）；

4、6D 底盘技术实现 6 个自由度底盘控制，将制动、空气悬架、CDC 减震、主动稳定杆、后轮转向、车辆稳定控制系统全部集成，提升整车极限操控能力；

5、感知系统由 34 个高性能传感器组成，分别为 4 颗激光雷达、2 个 4D 成像毫米波雷达，4 个角毫米波雷达、7 个 800 万像素摄像头、4 个 200 万像素环视摄像头、12 个超声波雷达和 1 个车内摄像头；

6、芯片算力方面，Eletre 搭载双高通骁龙 8155 芯片，座舱内部采用行业领先的双第三代骁龙座舱平台；

7、路特斯集团首席执行官冯擎峰表示：“Eletre 作为 ‘Vision80’ 战略下的首款纯电智能 Hyper SUV，是路特斯品牌转型迈出的最重要的一步。Eletre 的出现标志着路特斯产品阵列迈入全新阶段。“

8、在国内，路特斯能源计划至今年底将在全国约 20 座城市展开。首批体验店将覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都等重点城市；

9、路特斯能源计划在中国约 20 座城市，自营自建高端闪充站近 200 个。在 420kW 的超充桩加持下，最快充电 5 分钟即可行驶 120 公里（*该数据为 WLTP 测试标准下）以上，最快 20 分钟内将电量从 10% 充至 80%。