近日，药房运营服务商 “一块医药” 宣布完成数千万美元 B+轮融资。本轮融资由 CBC 康桥资本领投，老股东千骥资本和独秀资本跟投，探针资本担任独家财务顾问。所获资金将用于提升包括运营、技术和产品在内的整体服务水平。

一块医药的主要业务是面向成长型连锁、单体药店，连接上游药企和下游零售药店，搭建以控销产品为核心的医药供应链，并通过供应链+运营服务+技术服务平台帮助中小药店优化药品结构、提高运营能力和动销等，进而提高利润。

一块医药 CEO 高博表示，医药 B2B 依旧是个很有机会的赛道，B2B 是整个产业链每个环节的博弈在均衡状态下形成的，B 端客户的消费决策往往极端理性，简单的撮合交易很难满足其需求，只有让上下游能持续获利，且提供足够好的供应链、运营和技术服务才能与客户长期合作，这也是行业的本质壁垒。

一块医药联合创始人兼 CFO 何雨在采访中提到：“数字化赋能不论是在过去一年还是在未来，一定会是行业发展的核心与重点。” 行业规模的扩大势必会提升对成本与效率的要求，一块医药将数字化赋能服务尽可能标准化、产品化，帮助药房在运营和发展过程中尽快实现降本增效、市场占领。

康桥资本董事总经理马可表示：中国有几千家药企，几十万家药店，两端拥挤、同质化严重的行业特点明显，一块医药通过创新的零售药品供应链和产品体系，极大的解决了供应链效率低下，成本高的痛点，并通过强大的药店连锁管理运营经验和数字化系统赋能，优化了中国药品零售的业态。发达国家仿制药企和药店高度整合的经验值得借鉴，而一块医药通过创新供应链体系推动了这一趋势的发展，使整个行业受益。

对于未来的 2.0、3.0 版本的服务，一块医药将突破在单个药房管理和运营方面的功能局限，伴随药房整合连锁化的大趋势，根据药房层级、经营水平、连锁规模、地域政策等出台不同服务方案，减少连锁门店的经营的不确定性，提升整体经营水平。

一块医药计划通过迭代自身的供应链产品、信息服务与运营支持，形成一套完整的药房服务运营模式以支撑未来国内药房连锁化、集中化、标准化的变革。短期，一块医药依旧将继续打造体系化服务方案对客户进行深度服务，继续延展覆盖国内绝的成长型连锁，同时完善并提升 PDHS 系统与 P4 系统，扩充供应链体系。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。