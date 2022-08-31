根据 TrendForce 集邦咨询发布的调查报告，在智能手机品牌厂优先调节渠道库存的考量下，针对第二季的生产规划即已相当保守。同时，受疫情影响，导致原本就已相当疲弱的市场需求更加严峻，品牌厂被迫再调降生产目标应对，整体使得以往生产量多有成长的第二季，却呈现季减 6%，全球产量仅约 2.92 亿支。对比 2021 年同期的生产表现，则是有 5% 的年衰退。

三星（Samsung）作为欧洲的销售主力，受俄乌冲突影响被迫展开一连串针对成品及零部件的库存调节，包含大规模促销、暂停零部件采购等，第二季的生产量因此大幅季减近 16.3% 至 6180 万支。展望第三季，三星仍专注于渠道库存的调节，加上对于后势展望保守，预估第三季生产总数将较第二季呈现持平至小幅成长。值得留意的是，近年由于三星积极投入折叠机的研发和营销，成功延续了折叠机的热潮，同时也成为该市场的领头羊，以今年全球约 1.1% 的折叠机市占来看，三星将囊括近 9 成市占。

第二季为苹果（Apple）新旧机种交接的过渡期，且多为年度生产表现最低的一个季度。第二季因上海、昆山等地受疫情影响，在供应链补给受到冲击的状况下，初期稼动表现受到影响。随着疫情平缓后通过产能调整，已补足之前产生的产出缺口，第二季仍有 4820 万支的产出，位居全球第二。展望第三季，四款新机当中的 iPhone 14 Pro 及 Pro Max 处理器将升级至 A16（TSMC 4nm），存储器起始容量提升至 LPDDR5 6GB 以及 256GB，主镜头像素增加为 4800 万，加上 Face ID 外观设计变更等，预估起始定价也将随之上扬。不过在全球高通胀以及汇差的压力下，苹果可望采取更谨慎的定价格策略以免影响销售表现，预估价格上涨幅度应有机会落在 100 美元以内。

OPPO（含 Realme、OnePlus）生产数量为 3880 万支，季减 4.2%；小米（Xiaomi；含 Redmi、POCO、Black Shark）第二季生产数量为 3800 万支，季减幅度达 14.6%；Vivo（含 iQoo）因为第一季即开始大幅调整生产节奏，因此在第二季回升至 2570 万支，季增 12.7%，上述三家品牌分别位居第三名至第五名。三家品牌在销售市场以及产品规划上的重叠性高，在第二季同样因中国市场受疫情影响，以及印度市场遭逢极端气候影响经济表现，导致两大主要市场销售低迷，进而影响第二季生产表现。再者，由于 Honor 从中国市场迅速崛起，对 OPPO，Xiaomi 及 Vivo 等品牌的市占也产生相当大的威胁，预估 2022 年其在中国的市占将超越 Xiaomi，逼近 OPPO 及 Vivo。

展望第三季，考量市场上诸多负向因素，以及渠道库存仍待消化，TrendForce 集邦咨询认为，OPPO、小米、Vivo 三家品牌的生产量仅约略持平第二季，但均较去年同期呈现 10% 以上的大幅衰退，显示 2022 下半年市场旺季表现堪忧。整体而言，未来三大品牌的成长重心仍主要仰赖拓展海外市场为主。