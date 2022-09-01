9 月 1 日上午，2022 世界人工智能大会（WAIC）在上海开幕。开幕式上，世界人工智能大会最高奖项 “SAIL 奖” 正式揭晓。记者从现场获悉，蚂蚁集团自主研发的 “智能风险感知与响应联合反诈系统” 获 “SAIL 之星” 奖，首次展出的 “隐语可信隐私计算技术栈” 入选大会 “八大镇馆之宝”，两大安全科技同时斩获重磅奖项。

SAIL 奖（全称 Super AI Leader，“卓越人工智能引领者” 奖）由中国科学院院士、中国工程院院士、国内外知名科研院校学者等全球数十位权威专家评选，表彰全球人工智能领域做出方向性技术突破、应用创新并改变人类生活的项目。今年申报项目超过 800 个，经过激烈角逐，最终评出 5 个 “SAIL 奖”、6 个 “SAIL 之星”。

据了解，蚂蚁集团研发的 “智能风险感知与响应联合反诈系统”，基于交互式风控、全图风控、可信人工智能等技术突破，可实现事前异常感知、事中识别和干预、事后智能处置的风控自动驾驶和跨行业联防联控。目前已应用于支付宝及其合作伙伴，为全球超 10 亿用户、每天上亿笔交易提供安全保障。

（图：在2022 世界人工智能大会开幕式上，组委会公布了今年荣获 SAIL 奖的前沿技术实践。）

多年来，蚂蚁集团持续攻坚安全科技，已构建以交互式主动风控、多方安全风控、博弈对抗智能、全图风控、端边云协同风控为核心的 IMAGE 智能风控技术体系。此次获奖的智能反诈系统，是基于 IMAGE 的实践之一。

IMAGE 开启了智能风控的 10 毫秒时代，可在 0.01 秒内完成对一笔交易的风险判定。对判定为无风险的交易，系统会极速放行，对判定为有风险的交易，则配置了 90 秒风险 “确认期”、15 分钟的交易 “冷静期”，以及 24 小时的交易 “反悔期”。在 IMAGE 的技术保障下，最新数据显示，支付宝 2021 年资损率低于亿分之 0.98，远远领先行业。

（图：在2022 世界人工智能大会展区，蚂蚁集团展示了基于智能反诈系统开发的互动产品 “反诈盲盒”，观众点击盲盒，可体验AI 叫醒机器人主动外呼提醒骗局。）

除了智能反诈技术，蚂蚁的数据安全和隐私保护技术也获得了大会肯定。今年的世界人工智能大会发布了八大镇馆之宝，蚂蚁集团 “隐语可信隐私计算技术栈” 入选。该技术栈集合了千余项专利，结合蚂蚁 6 年隐私计算技术的实践，覆盖了全栈可信技术、多方安全计算、联邦学习、同态加密等隐私计算全谱技术域，是 “隐语可信隐私计算生态体系” 的技术基座。

据了解，“八大镇馆之宝” 是大会组委会从展品的科技含量、市场前景、可复制性、社会效益等维度考量，评选出具有行业突出贡献及领先技术的创新展品，为全球人工智能领域的科技应用创新提供示范指引。目前，“隐语可信隐私计算技术栈” 已应用在金融、医疗、保险、政务等多种场景。

（图：蚂蚁集团 “隐语可信隐私计算技术栈” 入选 2022世界人工智能大会 “八大镇馆之宝”。）

“安全可信是 AI 大规模应用的前提，今天我们获奖的两个技术产品背后的智能风控和可信隐私计算技术体系，是蚂蚁最核心的两大安全科技能力，目前都已向行业开放，” 蚂蚁集团副总裁赵闻飙说。

他表示，在数字化转型加速的当下，风险也愈加复杂。安全是数字化升级的基石，也是平台型企业必须守住的责任。蚂蚁集团通过技术突破和行业共建，致力于打造全方位全链路的安全能力，更好服务数字经济的高质量发展。