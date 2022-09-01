宝马已经开始在慕尼黑氢能中心为 iX5 Hydrogen 生产燃料电池。原因是 iX5 Hydrogen 系列，将从今年年底开始在全球范围内用于测试和演示目的。从 2021 年 5 月开始，小规模生产的准备工作就已经开始，去年秋天，燃料电池汽车在慕尼黑的 IAA 上路。今年早些时候，FC SUV 进入了冬季测试。

目前，德国已投资建设加氢站，全国共有加氢站超过 94 座。然而，当这些建成时，德国机构最初专注于私人使用车辆（需要 700 bar），这意味着目前只有一小部分可在 350 bar 下运行，因此适用于商用车辆。在许多已经发布氢战略的国家，政策通常集中在重型、长途汽车、航空和航运等所谓难以脱碳的行业的燃料电池技术上。. 这是因为电池电动汽车具有卓越的能源效率，但没有氢燃料电池能够用于重型、长途运输的能量密度。此外，商用车辆具有可计算的用途和路线，这使得它们的基础设施需求更容易满足。

也就是说，当丰田利用燃料电池技术将 Mirai 推向市场时，尽管燃料电池汽车的销量仍然很低，但它被用于许多不同的车辆——包括船舶应用。由于这项开发投资，丰田利用其燃料电池技术与众多公司合作。

“作为一种多功能能源，氢气在实现气候中和的道路上发挥着关键作用，”BMW AG 管理委员会主席 Oliver Zipse 说。他补充说：“就个人移动性而言，它的重要性也将大大增加。我们认为氢动力汽车在技术上处于理想的位置，可以与电池电动汽车并驾齐驱，并完善电动汽车的发展前景。”

未来，宝马将在其位于慕尼黑的氢能力中心为 iX5 生产燃料电池系统。但是，宝马将从丰田获得生产所需的单个燃料电池。自 2013 年以来，两家公司就已经在 FC 动力总成方面进行了合作。燃料电池系统的制造分为两个步骤：首先，将单个燃料电池堆叠起来形成所谓的电池组。在下一步中，将所有其他组件组装成一个完整的系统。

自 2020 年以来，关键技术数据已广为人知：氢气（最多 6 公斤）储存在两个由碳纤维复合材料制成的 700 巴罐中。发动机舱内的燃料电池的输出功率为 125 kW。据宝马称，加上后部的第五代电动机，系统输出功率为 275 kW。与去年的公告一样，宝马现在没有具体说明缓冲电池的能量含量或 iX5 Hydrogen 的可行驶里程。开发团队将两个氢罐、燃料电池和电动机组成的驱动系统集成到 BMW X5 的现有架构中。

由不到 100 辆组成的小规模车型系列将不会出售或出租，而是将在欧洲、美国、日本、韩国和中国的日常使用中由驾驶员进行测试。