印尼口腔护理初创公司 Klar Smile 近日宣布，该公司已经在由 AC Ventures 和 East Ventures 联合领投的 Pre-A 轮融资中获得了 450 万美元的资金。Venturra Discovery 及部分天使投资人对本次融资进行了参投。

据了解，AC Ventures 为 Klar Smile 于 2021 年的种子轮融资的投资者。本次继续加入则是正值 Klar Smile 希望将其业务范畴扩张到口腔矫正之外的市场领域。

（值得一提的是，Klar Smile 的种子轮投资者也包含 Kopi Kenangan 的创始人——基于旗下 Kenangan Fund 基金，Kopi Kenangan 是印尼的一家咖啡饮品领域的独角兽）

Klar Smile 成立于 2020 年，主要业务为通过隐形牙套帮助患者进行口腔正畸。据该公司介绍，其正畸计划会由经验丰富的正畸医生制定，且每幅牙套都是根据病人的需要量身定做。此外，Klar Smile 也指出，通过 Klar Smile 推出的移动应用程序，牙医和患者可以基于远程的方式进行互动并监控治疗进展。

针对其业务状况，Klar Smile 称，在公司展开营业的第一年的时间内就已经同整个印尼群岛的 1000 多名牙医和正畸医生建立了伙伴关系，目前业务已经覆盖到了全国的 800 多家诊所。

就本次最新融资而言，Klar Smile 称将会用其扩大自身影响力，这包括对消费者进行口腔健康的市场教育以及推出相应的产品服务。