近日，国产 3D 图形引擎厂商渲光科技完成近亿人民币的天使轮融资。公司主要产品 Lumverse 3D 图形引擎，是以计算机图形学为基础的商业 3D 图形引擎。本轮投资由商汤科技旗下产业投资基金国香资本领投，万世资本担任独家财务顾问。

Lumverse(原 ERA) 引擎始于 2011 年，是中国最早的 3D 移动游戏引擎。Lumverse 引擎在材质渲染、全局光照、光线追踪等领域具有世界前列的技术和解决方案，并和华为、OPPO 等厂商在 3D 图形领域有过深度合作。

商汤国香资本管理合伙人扈与同表示：三维、实时、可交互的数字内容正在从游戏向城市、工业、汽车等各个领域全面渗透，3D 图形引擎是实现数字内容升级的核心基础软件，在元宇宙时代具有广阔的市场发展空间。渲光科技的引擎产品历经版本迭代，成功支持多款知名大型 3D MMO RPG 游戏，充分验证了其核心渲染能力的优异性及产品成熟度。商汤国香资本将发挥商汤科技的平台资源优势，在增强现实、游戏制作、智能汽车、数字孪生等领域为渲光带来 AI 赋能、业务拓展、落地场景多方位支持，助力渲光科技成为新时代 3D 图形引擎的领导者。

万世资本合伙人孙钊表示：渲光科技核心成员，来自完美世界的自研引擎部门，是罕见的具备完整建制的大型 3D 图形引擎创业团队。曾独立完成内部研发并成功支持《暗黑黎明》、《射雕英雄传》、《倚天屠龙记》、《新笑傲江湖》等十几款知名大作的上线，贡献流水超过一百亿，超过中国市场商业 3D 图形引擎所支持大型项目数量总和。针对国产 3D 图形引擎软件在差异化发展过程中，可能面对的挑战和机遇，我们与创始团队成员崔铭、冯星进行了一次深度探讨。以下为部分内容的节选，希望能为基础软件领域的创业者朋友们提供一些启发。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。