今日，蔚来发布公告称，2022 年 8 月交付量为 10677 辆，同比增长 81.6%，包括 7551 辆高端智能电动 SUV 以及 3126 辆高端智能电动轿车。截至 2022 年 8 月 31 日，蔚来汽车累计交付量达到 238626 辆。2022 年年初至今，蔚来交付 71556 辆汽车，同比增长 28.3%。

目前，蔚来的产品组合包括六座或七座高端智能电动旗舰 SUV ES8、中大型五座高端智能电动 SUV ES7、五座高性能高端智能电动 SUV ES6、五座高端智能电动轿跑 SUV EC6、高端智能电动旗舰轿车 ET7 及中型高端智能电动轿车 ET5。

IT 之家了解到，蔚来汽车表示，8 月，搭载 NIO Technology 2.0（NT2）平台的中大型五座高端智能电动 SUV ES7 的生产和交付开始稳步爬升。2022 年 8 月蔚来向用户交付 398 辆 ES7。

此外，8 月，搭载 Alder 智能系统的 2022 款 ES8、ES6、EC6，以及智能电动中大型 SUV 蔚来 ES7 陆续开启交付，蔚来称智能电动旗舰轿车 ET7 的交付也在加紧，会尽快将新车交到大家手中。智能电动轿跑蔚来 ET5 将于 9 月 9 日开启锁单，预计 9 月 30 日起开启交付。