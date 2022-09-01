腾讯音乐娱乐集团（Tencent Music Entertainment Group，简称 “TME”）与国际音乐内容平台 Billboard 共同宣布，双方正式达成深度战略合作，并将携手重磅推出首个中国音乐国际化发展专项 “中国音乐引力计划”。基于 TME 在中国音乐产业的技术实力、深刻的行业和用户洞察、完善的服务体系以及 Billboard 的全球资源、影响力和国际高标准，通过一系列的内容共创与活动策划，甄选优秀中国音乐人与作品，挖掘中国音乐故事，在为国内外乐迷带来独特多元的音乐娱乐体验的同时，持续助力优秀的中国音乐人与作品走出国门，拥抱更大的世界舞台。

TME 还将在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民 K 歌等旗下平台全面引入 Billboard 旗下权威榜单、全球音乐资讯和专业音乐推荐等一手的国际精品音乐文化内容，通过广泛的平台触点与宣推渠道，第一时间呈现给海量用户与广泛的音乐爱好者。

对于此次合作，腾讯音乐娱乐集团副总裁、内容合作部负责人潘才俊表示：“与 Billboard 的合作标志着 TME 在不断精益求精追求高品质中国音乐的道路上又迈出了全新一步。Billboard 百年行业积累所建立的国际高标准，有助于 TME 进一步为广大用户带来更丰富独特的精品音乐内容，为中国音乐行业提供更深刻专业的洞察与服务。同时，融合 Billboard 全球内容平台的独特优势，我们共同打造的专项计划将为全球音乐市场呈现更多来自中国音乐产业的顶尖人才与作品，持续提升中国品质音乐的国际影响力。”

“我们非常高兴与 TME 达成深度战略合作，共同为中国优质音乐的国际化发展助力。”Billboard 总裁 Mike Van 表示，“Billboard 致力于关注、鼓励全世界优秀音乐人的成长与进步，时刻将音乐人与乐迷的品质体验放在首位。在这一点上，TME 与我们志同道合，无疑是我们立足中国的理想伙伴。”