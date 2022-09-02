矿业集团必和必拓和建筑设备制造商卡特彼勒签署了一项协议，为必和必拓在智利 Escondida 铜矿的整个卡车车队提供电气化。首批卡特彼勒 798 AC 电动自卸卡车将于 2023 年下半年交付。

该协议是 Escondida 开发的战略设备更新流程的一部分。上述必和必拓车队目前由 160 多辆自卸卡车组成，卡特彼勒表示，在未来十年内，它们将被电动汽车取代。

该公司表示，新的电动卡车得配备讲 “显著提高材料处理能力、效率、可靠性和安全性，并对未来的关键举措产生积极影响，例如脱碳、多样性和包容性、自主技术和本地能力发展”。

Finning International 也参与了该合资企业，该公司位于加拿大温哥华，销售和服务 Caterpillar 产品。例如，该公司在智利安托法加斯塔地区的综合知识中心就是为船队提供技术支持。

埃斯康迪达总裁 | 必和必拓詹姆斯·惠特克 (James Whittaker) 谈到了对公司以及整个安托法加斯塔地区的短期和长期收益的巨大期望。“该协议是继续展望未来 Escondida | 的重要一步。必和必拓在行业中的领导地位。这将使我们能够在运营层面产生显着的效率，但它也符合推动我们作为一家公司面临的一些主要挑战：未来采矿的创新、脱碳和安托法加斯塔社区的能力发展。”

必和必拓最近从山特维克为其位于加拿大萨斯喀彻温省的詹森钾肥矿订购了 11 辆电动汽车。据报道，必和必拓也是小松温室气体联盟的创始成员，以开发电动采矿设备。