近日，蘑菇物联宣布完成超一亿元 C1 轮融资，本轮融资由浩澜资本、云晖资本、正和岛投资联合投资，老股东 GGV 纪源资本、襄禾资本也加码跟投。本轮资金将主要用于研发投入和市场拓展。

GGV 纪源资本管理合伙人李宏玮表示：“蘑菇物联通过自主研发的 AIoT 平台，实现工业通用设备及站房的无人值守、远程运维、智能控制，进一步提升制造业的设备管理效率，减少能源消耗，引领智能制造、绿色制造的新风。”

蘑菇物联成立于 2016 年，致力于为通用工业设备行业提供新一代基于工业互联网的 AIoT SaaS 服务，帮助产业链三端客户，即设备制造企业、设备代理/服务企业、设备使用企业，实现「通用设备数智化」和「公辅车间数智化」。

该公司已经在工业互联网行业深耕 6 年，将工业互联网技术与通用工业设备应用场景深度融合，为通用工业设备产业链上的三大主体：设备制造企业 (F)、设备代理/服务企业 (S)、设备使用企业 (U)，提供以工业设备为核心目标的标准化软硬件产品，帮助客户实现 “通用设备数智化” 及通用设备所构成的 “公辅能源类车间的数智化”。

6 年来，蘑菇物联已经服务超过 1400 家付费工业客户，它们遍布汽车、制药、电子、家电、食品饮料、钢铁、水泥、装备等 60+行业，其中有不少世界 500 强、中国 500 强企业成为蘑菇物联的标杆客户并多次复购，包括广汽本田、国药集团、白云山制药、美的集团、吉利汽车、创维电器、金隅水泥、汤臣倍健、中顺洁柔、中集集团等众多行业公司。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。