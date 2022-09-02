荷兰运营商 Watertaxi Rotterdam 推出了第一艘氢气船。被称为 MSTX 22 的 H2 水上出租车集成了来自不同供应商的组件，包括 EKPO 和 Enviu、Flying Fish 和 zepp.solutions 的所谓 SWIM 联盟。

MSTX 22 最多可容纳 12 名乘客，Watertaxi Rotterdam 将在常规渡轮服务中使用它。这艘氢动力船长 8.8 米，船上装有 14 公斤氢气，水上驾驶室可以运行 9 小时，最高时速可达 13 节（25 公里/小时）。

在 SWIM 中，zepp.solutions 签署了负责集成的协议，交付了他们的交钥匙解决方案 Y50，其中包含来自 EKPO 的集成燃料电池堆。NM5-EVO PEMFC 电堆模块目前可提供多达 335 个电池。在 2.5 bara 的工作压力下，它实现了高达 76 kW 的输出，也用于汽车应用。

EKPO 首席商务官 Julien Etienne 表示，水上出租车是第一个海上应用，水上出租车的集成说明了 “我们的堆栈可以多么灵活地使用”。其他可能的应用包括物流中心和港口。EKPO 和 zepp 受合同约束，并表示他们 “致力于在迄今为止取得的成功的基础上继续他们的业务安排，目前正在就未来进行谈判。”

新型氢水出租车的首次公开亮相将在 9 月 3 日星期六和 4 日星期日的世界港口日举行。那些日子里，MSTX 22 停泊在 Wolfshoek 和 Wijnhaven 拐角处的 Leuvehaven 水上出租车码头。此外，鹿特丹港对氢气并不陌生，它是由 Hyzon Motors、Air Liquide 和 DATS 24 以及安特卫普和杜伊斯堡港口组成的 HyTrucks 财团的一部分。Hytrucks 承诺到 2025 年部署 1,000 辆 H2 卡车和 25 个 H2 加油站。