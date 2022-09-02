斯柯达正在加速和扩大其电动汽车计划。捷克大众品牌将从 2030 年开始到 2026 年推出三款新的纯电动车型。新车型将是紧凑型轿车、紧凑型 SUV 和七座 SUV。刚刚亮相的 Vision 7S 展示车不仅提供了七座电动 SUV 的具体预览，还展示了公司的新设计语言。该概念研究基于大众集团的模块化电驱动系统 (MEB)。

这家捷克大众汽车子公司尚未透露太多技术数据——只是该概念配备了一个 89 kWh 的电池，根据 WLTP 的说法，该电池的最大续航里程应超过 600 公里。充电功率最大为 200 kW。“这些参数强调了模块化电气化工具包的技术可能性，” 斯柯达说。

“VISION 7S 是我们新设计语言的先驱，我们将在未来几年内将其推广到整个产品组合中。我们还将使用它来提高我们的客户吸引力，” 斯柯达销售和营销董事会成员 Martin Jahn 说。“通过新的造型，我们将品牌提升到一个新的水平，并使其与客户的新需求和期望保持一致，特别是在用户体验 (UX)、连接性和整个客户旅程方面。”

随着电动汽车业务的加速发展，斯柯达还公布了其新的品牌标识。其核心是新的设计语言、新的标志和全面的企业形象更新。

“我们正在显著加快我们的电子营销活动，到 2026 年将推出另外三款全电动车型，还有更多车型正在筹备中，” 首席执行官 Klaus Zellmer 说。“这将使我们在转型的十年中处于更有利的地位。此外，我们将在未来五年内向电动汽车投资 56 亿欧元，并在数字化方面再投资 7 亿欧元，从而确保公司和就业的未来生存能力。”

大众品牌的目标是到 2030 年将纯电动汽车在该品牌欧洲销量中的份额提高到 70% 以上。到 2026 年推出三款新电动车型的目标日期大大早于该公司一年多前宣布的先前目标日期为 2030 年。